ЄС оштрафував материнську компанію Facebook майже на 800 мільйонів євро за монополію

Європейський Союз оштрафував компанію Meta на 798 млн євро за порушення антимонопольних правил, яка надала користувачам своєї соціальної мережі Facebook автоматичний доступ до служби класифікованих оголошень Facebook Marketplace.

Про це пише AFP.

Європейська Комісія заявила, що американська компанія також зловживала своїм домінуючим становищем, нав'язуючи несправедливі умови торгівлі іншим постачальникам послуг онлайн-реклами, які розміщують рекламу на її платформах.

Meta заявила, що подасть апеляцію, стверджуючи, що рішення ігнорує "реалії процвітаючого європейського ринку онлайнових послуг розміщення оголошень".

"Користувачі Facebook можуть вибирати, взаємодіяти чи ні з Marketplace, але багато хто цього не робить. Реальність така, що люди використовують Facebook Marketplace тому, що хочуть, а не тому, що повинні", – сказано в заяві Meta.

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Штраф є останнім у серії серйозних санкцій, які Єврокомісія наклала на великі технологічні компанії за їхню діяльність за останні роки, і входить до 10 найбільших антимонопольних штрафів.

Єврокомісія заявила, що, оскільки Facebook Marketplace був прив'язаний до Facebook, він мав "значну перевагу в розповсюдженні, з якою конкуренти не можуть зрівнятися".

"Усі користувачі Facebook автоматично отримують доступ і регулярно відвідують Facebook Marketplace, хочуть вони цього чи ні", – йдеться в повідомленні.

Крім того, Meta нав'язувала несправедливі умови конкурентам сервісу оголошень, які розміщували рекламу у Facebook та Instagram.

Це дозволило їй "використовувати дані, пов'язані з рекламою, згенеровані іншими рекламодавцями, виключно на користь Facebook Marketplace", – йдеться в повідомленні ЄК.

Meta стверджувала, що не "використовувала дані рекламодавців для цієї мети" і має "вбудовані системи та засоби контролю, щоб гарантувати це".

На думку Єврокомісії, домінуюча позиція Meta на ринку персональних соціальних мереж накладає на компанію особливу відповідальність за недопущення зловживання нею шляхом обмеження конкуренції.

Наприкінці вересня цього року регулятор Європейського Союзу з питань конфіденційності оштрафував компанію Meta на 91 млн євро за ненавмисне зберігання паролів деяких користувачів без захисту або шифрування.

Раніше стало відомо, що Європейський Союз проведе розслідування щодо соціальних мереж Facebook і Instagram, оскільки побоюється, що американська компанія Meta, що ними володіє, "не робить достатньо для протидії дезінформації з Росії та інших країн".