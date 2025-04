Єврокомісія погодила виділення нового траншу для України на понад 4 мільярди євро

Європейська комісія погодила виділення Україні нового траншу фінансової допомоги у розмірі 4,1 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Єврокомісія дала позитивну оцінку реформам і відзначила, що уряд виконав необхідні індикатори для отримання цього траншу. Розраховуємо на швидке погодження рішення з боку Ради ЄС. Після цього загальна сума підтримки в межах Ukraine Facility за цей рік складе 16,1 млрд євро", – написав Шмигаль.

Своєю чергою президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що розмір нового траншу для України становитиме 4 млрд євро.

"Єврокомісія дає зелене світло новій виплаті в розмірі 4 мільярдів євро за Ukraine Facility. Оскільки ми наближаємося до 1000-го дня жорстокої війни Росії, ми допоможемо зберегти українську державу, поки країна бореться за виживання. Ми віддані цьому на довгострокову перспективу", – написала вона у соцмережі Х (колишній Twitter).

The @EU_Commission green-lights a new €4 billion payment from the Ukraine Facility.



As we're approaching the 1000th day of Russia's atrocious war, we will help keep the Ukrainian state running while the country fights for survival.



We are in it for the long-haul. pic.twitter.com/sge9rW1zk6