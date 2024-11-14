Єврокомісія погодила виділення нового траншу для України на понад 4 мільярди євро

Європейська комісія погодила виділення Україні нового траншу фінансової допомоги у розмірі 4,1 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Єврокомісія дала позитивну оцінку реформам і відзначила, що уряд виконав необхідні індикатори для отримання цього траншу. Розраховуємо на швидке погодження рішення з боку Ради ЄС. Після цього загальна сума підтримки в межах Ukraine Facility за цей рік складе 16,1 млрд євро", – написав Шмигаль.

Своєю чергою президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що розмір нового траншу для України становитиме 4 млрд євро.

"Єврокомісія дає зелене світло новій виплаті в розмірі 4 мільярдів євро за Ukraine Facility. Оскільки ми наближаємося до 1000-го дня жорстокої війни Росії, ми допоможемо зберегти українську державу, поки країна бореться за виживання. Ми віддані цьому на довгострокову перспективу", – написала вона у соцмережі Х (колишній Twitter).

The @EU_Commission green-lights a new €4 billion payment from the Ukraine Facility.



As we're approaching the 1000th day of Russia's atrocious war, we will help keep the Ukrainian state running while the country fights for survival.



We are in it for the long-haul. pic.twitter.com/sge9rW1zk6 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 14, 2024

Як повідомлялося,13 серпня Єврокомісія виплатила Україні майже 4,3 млрд євро першого регулярного платежу в рамках програми Ukraine Facility.

Що відомо про програму Євросоюзу Ukraine Facility для України?

Нагадаємо, 6 червня Верховна Рада ратифікувала Рамкову угоду між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування ЄС України згідно з інструментом Ukraine Facility.

Ukraine Facility включатиме три ключові компоненти:

пряма підтримка державного бюджету (38,27 млрд євро, з яких 33 млрд євро у формі кредитів та 5,27 млрд євро у формі грантів);

спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах (6,97 млрд євро);

технічна підтримка в здійсненні реформ, а також покриття відсотків за кредитами, в тому числі отриманими раніше (4,76 млрд євро).

Транші надходитимуть один раз на квартал за результатами виконання індикаторів Плану для Ukraine Facility та їх позитивної оцінки Стороною ЄС. Загалом у цьому році очікується близько 16 млрд євро бюджетної підтримки за програмою.

Весною Україна вже отримала 6 млрд євро в межах перехідного фінансування за інструментом Ukraine Facility, що дало змогу забезпечити нагальні потреби бюджету ще до повноцінного запуску плану. У червні до державного бюджету України надійшов транш від Євросоюзу обсягом 1,9 мільярда євро.

Таким чином, загальна сума підтримки ЄС, уже наданої Україні в рамках програми, становить 12,2 млрд євро.