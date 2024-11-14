"Енергоатом" готує майданчики для будівництва двох енергоблоків на Південноукраїнській АЕС

На Південноукраїнській АЕС тривають підготовчі роботи з будівництва двох енергоблоків за технологією АР1000 американської компанії Westinghouse.

Про це розповів заступник генерального директора філії "ВП Південноукраїнська АЕС" з капітального будівництва Андрій Пістун на нараді для стратегічного обговорення питань, що стосуються проєктування, підготовки та спорудження об'єктів АТ "НАЕК "Енергоатом", передає LIGA.net.

За словами Пістуна, вже розроблено геодезичний звіт із вибору ділянки для спорудження цих потужностей і проведено відповідні геологічні дослідження.

"Ці передпроєктні роботи є передумовою для підготовки техніко-економічного обґрунтування. Воно стане основою робочої документації, де вже будуть враховані всі маленькі кроки, з яких складатиметься велике будівництво на Південноукраїнській АЕС", – йдеться в повідомленні пресслужби АЕС.

Зараз на Південноукраїнській АЕС експлуатуються три енергоблоки загальною потужністю 3 ГВт.

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Як повідомялося, "Енергоатом" розпочав підготовку до будівництва двох енергоблоків на Південноукраїнській атомній електростанції на початку травня цього року.

Загалом "Енергоатом" і Westinghouse домовились про будівництво в Україні дев'яти нових енергоблоків за технологією АР1000. Перші два з них будуватимуться на майданчику Хмельницької АЕС, один – на Рівненській, два – на Південноукраїнській АЕС. Ще чотири мають спорудити "на новому перспективному майданчику" – Чигиринській АЕС.

Нагадаємо, у вересні 2021 року "Енергоатом" та Westinghouse підписали меморандум про будівництво п'яти енергоблоків АЕС в Україні. У червні 2022 року компанії підписали угоди про збільшення кількості ядерних енергоблоків, які будуватимуться за технологією AP 1000 в Україні з п'яти до дев'яти одиниць, та про створення в країні інженерно-технічного центру Westinghouse.

Енергетична стратегія України на період до 2050 року передбачає збільшення атомної генерації до 24 ГВт.