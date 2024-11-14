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"Енергоатом" готує майданчики для будівництва двох енергоблоків на Південноукраїнській АЕС

На Південноукраїнській АЕС триває підготовка до будівництву двох енергоблоків Westinghouse

На Південноукраїнській АЕС тривають підготовчі роботи з будівництва двох енергоблоків за технологією АР1000 американської компанії Westinghouse.

Про це розповів заступник генерального директора філії "ВП Південноукраїнська АЕС" з капітального будівництва Андрій Пістун на нараді для стратегічного обговорення питань, що стосуються проєктування, підготовки та спорудження об'єктів АТ "НАЕК "Енергоатом", передає LIGA.net.

За словами Пістуна, вже розроблено геодезичний звіт із вибору ділянки для спорудження цих потужностей і проведено відповідні геологічні дослідження.

"Ці передпроєктні роботи є передумовою для підготовки техніко-економічного обґрунтування. Воно стане основою робочої документації, де вже будуть враховані всі маленькі кроки, з яких складатиметься велике будівництво на Південноукраїнській АЕС", – йдеться в повідомленні пресслужби АЕС.

Зараз на Південноукраїнській АЕС експлуатуються три енергоблоки загальною потужністю 3 ГВт.

Читайте також: "Енергоатом" заявив про готовність до повного переведення українських АЕС на паливо Westinghouse

Як повідомялося, "Енергоатом" розпочав підготовку до будівництва двох енергоблоків на Південноукраїнській атомній електростанції на початку травня цього року. 

Загалом "Енергоатом" і Westinghouse домовились про будівництво в Україні дев'яти нових енергоблоків за технологією АР1000. Перші два з них будуватимуться на майданчику Хмельницької АЕС, один – на Рівненській, два – на Південноукраїнській АЕС. Ще чотири мають спорудити "на новому перспективному майданчику" – Чигиринській АЕС.

Нагадаємо, у вересні 2021 року "Енергоатом" та Westinghouse підписали меморандум про будівництво п'яти енергоблоків АЕС в Україні. У червні 2022 року компанії підписали угоди про збільшення кількості ядерних енергоблоків, які будуватимуться за технологією AP 1000 в Україні з п'яти до дев'яти одиниць, та про створення в країні інженерно-технічного центру Westinghouse.

Енергетична стратегія України на період до 2050 року передбачає збільшення атомної генерації до 24 ГВт.

Автор: 

АЕС (807) будівництво (2221) Південноукраїнська АЕС (87) атомна енергетика (326) Westinghouse (116)


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Топ коментарі
+8
велике будівництво на Південноукраїнській АЕС Джерело: https://biz.censor.net/n3520001
***********
Знову "велике будівництво". Без цього вони вже не можуть, - бо саме на таких великих проектах можна пиляти велике бабло.

На фортифікацію у них грошей нема, зато є на "вовину тисячу" і на "великі крадівництва".
Вони думають, що люди нічого не розуміють? Сволочі!
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14.11.2024 18:01
+6
Готують ще одну атомку до здачі кацапам в майбутньому.
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14.11.2024 17:55
+5
зрозуміло.що нічого не побудують, і Вестингауз вже не така й омериканська..але гроші треба ж якось красти..
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14.11.2024 17:58
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Готують ще одну атомку до здачі кацапам в майбутньому.
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14.11.2024 17:55 Відповісти
Нарощують виробництво електроенергії для протистояння кацапам.
Валерій, а ви для чого живете? Щоб стати рабом кацапів?
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14.11.2024 18:03 Відповісти
А у нас є час та гроші на будівництво?
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14.11.2024 18:13 Відповісти
Час, звичайно є? В чому проблема. Тисячолітня через віка Україна має час на глобальні проєкти типу нових атомних блоків.
Гроші у виді грантів під таке спокійно виділяють ЄС чи США. В цьому є економічна доцільність та вигода.
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15.11.2024 12:32 Відповісти
Україні потрібна децентралізація енергетики, причому якнайшвидше.
А тут хочуть закопати гроші (яких і так бракує) в проект, майбутнє якого - в глибокому синьому тумані. І виглядає на те, що єдиним реальним результатом буде лише розкрадання коштів.

Це, як та притча про Ходжу Насреддіна, який пообіцяв шахові навчити говорити віслюка за 20 років. За цей час або шах помре, або віслюк, або сам Насреддін. Так і тут.

А пам'ятаєте "Лікарню майбутнього" Ющенка? Ні грошей, ні лікарні, ні Ющенка. Ну, бо який з нього спрос? ))) Ось ця "лікарня", у всій красі...

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14.11.2024 18:17 Відповісти
що за ахінея? "децентралізація енергетики"?
Електричний струм тече по суцільних дротах - його ділити це аварія - децентралізуй дріт - і все...
З головою у тебе все норм?
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15.11.2024 12:30 Відповісти
Джерела Financial Times кажуть, що українську енергомережу потрібно децентралізувати для проходження зим у наступні роки. Децентралізована енергосистема дешевша, менш вразлива до атак, її швидше будувати та ремонтувати.
https://suspilne.media/848317-v-ukraini-potribna-decentralizacia-energosistemi-dla-prohodzenna-nastupnih-zim-ft/

Децентралізована генерація сприяє підвищенню стійкості енергосистеми до атак, впровадженню високоефективних технологій в енергетиці, посиленню конкуренції на ринку, забезпеченню стабільності енергопостачання для громад, декарбонізації енергетичного сектору та диверсифікації енергоміксу. Ці аспекти роблять децентралізовану генерацію важливим кроком на шляху до модернізації та стійкого розвитку енергетичної галузі України.

«Єдиний спосіб побудувати сталу, більш безпечну, більш стійку до ворожих атак енергосистему - замість однієї електростанції в 1000 МВт збудувати 200 станцій потужністю 5 МВт. Тобто, децентралізація має відбуватися саме на рівні генерації. Причому, її балансувального сегменту - генерації, яка традиційно, протягом десятиліть забезпечувала маневреність української енергосистеми, її спроможність виробляти стільки електрики, скільки потрібно споживачеві в той чи інший момент».
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15.11.2024 13:26 Відповісти
Ти взагалі суть "децентралізації" зрозумів? Яке воно має відношення до нових генерацій?
Не пхай всяку муть.
Вказана "децентралізація" - мова йде про ВЛАСНИКІВ-постачальників генерації - про відхід від монополізації, а НЕ ПРО саму інфраструктуру.
Файненшнал Таймс далека від енергетики - тому її "джерела" хайплять баян про монополії - піпл хаває.
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15.11.2024 15:38 Відповісти
Колись в руки попав телефонний довідник 70-х років. У місті з чисельністю 60,000 було щось близько семи електростанцій (кожне велике підприємство мало свою). Потім з будівництвом АЕС все це вмерло......
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15.11.2024 16:22 Відповісти
Фай. Тайм хайпово зробило вкид замість "де-МОНОПОЛІЗАЦІЇ" вкинуло "децентралізацію" - що абсолютно різні за значенням терміни.
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15.11.2024 16:42 Відповісти
зрозуміло.що нічого не побудують, і Вестингауз вже не така й омериканська..але гроші треба ж якось красти..
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14.11.2024 17:58 Відповісти
велике будівництво на Південноукраїнській АЕС Джерело: https://biz.censor.net/n3520001
***********
Знову "велике будівництво". Без цього вони вже не можуть, - бо саме на таких великих проектах можна пиляти велике бабло.

На фортифікацію у них грошей нема, зато є на "вовину тисячу" і на "великі крадівництва".
Вони думають, що люди нічого не розуміють? Сволочі!
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14.11.2024 18:01 Відповісти
коли там заплановано введення в експлуатацію,2299 році?А ЧАЕС напевно можна трохи швидче
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14.11.2024 18:08 Відповісти
Чому не запустити пару блоків ЧАЕС?????
Збагачений уран нам теж не буде зайвим.
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14.11.2024 18:06 Відповісти
Може тому що у нас і так коштів не вистарчає і паливо для аес ми купуємо
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14.11.2024 18:12 Відповісти
тому що "підготовка майданчиків для будівництва блоків аес" - це справа вічна в наших умовах: звучить благородно й водночас ніколи не досягає результату. а величезні гроші тим часом тиряться зе-лупою й єлдаком...
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14.11.2024 19:14 Відповісти
А унас точно є гроші та час на будівництво?На зсу грошей не вистарчає а вони бабки в будівництво вбухують.Це тупість чи диверсія?
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14.11.2024 18:11 Відповісти
Крадівництво тут і зараз, а відповідальність через 10 років діда якогось покажуть. Як Богуслаєва, наприклад. Гелікоптери розібрані, запчастини у ворога, мрія не Німеччині - а агент Богуслаєв всіх раком поставив. Сильна постать, чи все ж таки цап відбувайло?
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14.11.2024 18:24 Відповісти
Богуслаєв пєшка
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14.11.2024 21:40 Відповісти
Westinghouse
Заснований : 8 січня 1886, https://www.google.com/search?sca_esv=c6004f725def933e&rlz=1C1PRFI_enUA1034UA1034&sxsrf=ADLYWIJnhLEgkJj2q_0SeUHI6sshB7BUzQ:1731600621171&q=Pittsburgh&si=ACC90nyvvWro6QmnyY1IfSdgk5wwjB1r8BGd_IWRjXqmKPQqm2TCK6GfwVxoW7dz336xyoVxRbMgC9bjmlWjRz_Uzt2AwlC-iHoHnuONCe_v9LYpETVhc4KNqwehFT_Iked1TEQ98KQfnyjAzegY99x7lsd6It4gUU8y3frMx1B-hIKwlgGF30GgCmU-eJ4pCbGx3QAp1cTU&sa=X&ved=2ahUKEwjJnKv_mtyJAxWvR_EDHbkTASUQmxMoAHoECCoQAg Піттсбург, Пенсільванія, США

Припинено : 26 квітня 2000 р.; 24 роки тому
Може це такий меморандум,як колись підписував каськів з лижником підписував)))
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14.11.2024 18:14 Відповісти
Такі проекти на десять років термінуються. Нащо вони нам такі зараз треба? Крадіжка на будові? Без безпеки повітря/неба це тільки корупційний інтерес.
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14.11.2024 18:20 Відповісти
Westinghouse припинено діяльність,наступник Viacom (1952-2005)
Це прикол?
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14.11.2024 18:21 Відповісти
Cameco - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 канадская горнорудная компания, один из крупнейших производителей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82) урана в мире. Образована в 1988 году объединением двух государственных предприятий, Eldorado Nuclear и Saskatchewan Mining Development, приватизирована в 1991 году.

В октябре 2022 года Cameco совместно с инвестиционной группой https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Brookfield_Business_Partners&action=edit&redlink=1 Brookfield Business Partners приобрела американского производителя оборудования для атомных электростанций https://ru.wikipedia.org/wiki/Westinghouse_Electric_Company Westinghouse Electric Company ; сумма сделки, включая долг, составила 7,9 млрд долларов
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15.11.2024 16:29 Відповісти
В комментах сбор зрадофилов
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14.11.2024 18:21 Відповісти
ПісТун???
Здається, що тут помилка...
Замість "т" має бути "д" .
Ну, в дусі ******** влади.
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14.11.2024 18:30 Відповісти
Як на мене, то стратегія коломойші і іже з ним в дії - да похєру кто там будєт - хохли, кацапи , нам гешефт дєлать надо
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14.11.2024 18:33 Відповісти
саме так: "нічєго лічного - только спіздінг"!!
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14.11.2024 19:16 Відповісти
.... головне, щоб не вкрали гроші, а то всяке буває, після патужних проповідей залишається маленький пшик.
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14.11.2024 20:32 Відповісти

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