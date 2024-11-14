"Енергоатом" готує майданчики для будівництва двох енергоблоків на Південноукраїнській АЕС
На Південноукраїнській АЕС тривають підготовчі роботи з будівництва двох енергоблоків за технологією АР1000 американської компанії Westinghouse.
Про це розповів заступник генерального директора філії "ВП Південноукраїнська АЕС" з капітального будівництва Андрій Пістун на нараді для стратегічного обговорення питань, що стосуються проєктування, підготовки та спорудження об'єктів АТ "НАЕК "Енергоатом", передає LIGA.net.
За словами Пістуна, вже розроблено геодезичний звіт із вибору ділянки для спорудження цих потужностей і проведено відповідні геологічні дослідження.
"Ці передпроєктні роботи є передумовою для підготовки техніко-економічного обґрунтування. Воно стане основою робочої документації, де вже будуть враховані всі маленькі кроки, з яких складатиметься велике будівництво на Південноукраїнській АЕС", – йдеться в повідомленні пресслужби АЕС.
Зараз на Південноукраїнській АЕС експлуатуються три енергоблоки загальною потужністю 3 ГВт.
Як повідомялося, "Енергоатом" розпочав підготовку до будівництва двох енергоблоків на Південноукраїнській атомній електростанції на початку травня цього року.
Загалом "Енергоатом" і Westinghouse домовились про будівництво в Україні дев'яти нових енергоблоків за технологією АР1000. Перші два з них будуватимуться на майданчику Хмельницької АЕС, один – на Рівненській, два – на Південноукраїнській АЕС. Ще чотири мають спорудити "на новому перспективному майданчику" – Чигиринській АЕС.
Нагадаємо, у вересні 2021 року "Енергоатом" та Westinghouse підписали меморандум про будівництво п'яти енергоблоків АЕС в Україні. У червні 2022 року компанії підписали угоди про збільшення кількості ядерних енергоблоків, які будуватимуться за технологією AP 1000 в Україні з п'яти до дев'яти одиниць, та про створення в країні інженерно-технічного центру Westinghouse.
Енергетична стратегія України на період до 2050 року передбачає збільшення атомної генерації до 24 ГВт.
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Валерій, а ви для чого живете? Щоб стати рабом кацапів?
Гроші у виді грантів під таке спокійно виділяють ЄС чи США. В цьому є економічна доцільність та вигода.
А тут хочуть закопати гроші (яких і так бракує) в проект, майбутнє якого - в глибокому синьому тумані. І виглядає на те, що єдиним реальним результатом буде лише розкрадання коштів.
Це, як та притча про Ходжу Насреддіна, який пообіцяв шахові навчити говорити віслюка за 20 років. За цей час або шах помре, або віслюк, або сам Насреддін. Так і тут.
А пам'ятаєте "Лікарню майбутнього" Ющенка? Ні грошей, ні лікарні, ні Ющенка. Ну, бо який з нього спрос? ))) Ось ця "лікарня", у всій красі...
Електричний струм тече по суцільних дротах - його ділити це аварія - децентралізуй дріт - і все...
З головою у тебе все норм?
https://suspilne.media/848317-v-ukraini-potribna-decentralizacia-energosistemi-dla-prohodzenna-nastupnih-zim-ft/
Децентралізована генерація сприяє підвищенню стійкості енергосистеми до атак, впровадженню високоефективних технологій в енергетиці, посиленню конкуренції на ринку, забезпеченню стабільності енергопостачання для громад, декарбонізації енергетичного сектору та диверсифікації енергоміксу. Ці аспекти роблять децентралізовану генерацію важливим кроком на шляху до модернізації та стійкого розвитку енергетичної галузі України.
«Єдиний спосіб побудувати сталу, більш безпечну, більш стійку до ворожих атак енергосистему - замість однієї електростанції в 1000 МВт збудувати 200 станцій потужністю 5 МВт. Тобто, децентралізація має відбуватися саме на рівні генерації. Причому, її балансувального сегменту - генерації, яка традиційно, протягом десятиліть забезпечувала маневреність української енергосистеми, її спроможність виробляти стільки електрики, скільки потрібно споживачеві в той чи інший момент».
Не пхай всяку муть.
Вказана "децентралізація" - мова йде про ВЛАСНИКІВ-постачальників генерації - про відхід від монополізації, а НЕ ПРО саму інфраструктуру.
Файненшнал Таймс далека від енергетики - тому її "джерела" хайплять баян про монополії - піпл хаває.
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Знову "велике будівництво". Без цього вони вже не можуть, - бо саме на таких великих проектах можна пиляти велике бабло.
На фортифікацію у них грошей нема, зато є на "вовину тисячу" і на "великі крадівництва".
Вони думають, що люди нічого не розуміють? Сволочі!
Збагачений уран нам теж не буде зайвим.
Заснований : 8 січня 1886, https://www.google.com/search?sca_esv=c6004f725def933e&rlz=1C1PRFI_enUA1034UA1034&sxsrf=ADLYWIJnhLEgkJj2q_0SeUHI6sshB7BUzQ:1731600621171&q=Pittsburgh&si=ACC90nyvvWro6QmnyY1IfSdgk5wwjB1r8BGd_IWRjXqmKPQqm2TCK6GfwVxoW7dz336xyoVxRbMgC9bjmlWjRz_Uzt2AwlC-iHoHnuONCe_v9LYpETVhc4KNqwehFT_Iked1TEQ98KQfnyjAzegY99x7lsd6It4gUU8y3frMx1B-hIKwlgGF30GgCmU-eJ4pCbGx3QAp1cTU&sa=X&ved=2ahUKEwjJnKv_mtyJAxWvR_EDHbkTASUQmxMoAHoECCoQAg Піттсбург, Пенсільванія, США
Припинено : 26 квітня 2000 р.; 24 роки тому
Може це такий меморандум,як колись підписував каськів з лижником підписував)))
Це прикол?
В октябре 2022 года Cameco совместно с инвестиционной группой https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Brookfield_Business_Partners&action=edit&redlink=1 Brookfield Business Partners приобрела американского производителя оборудования для атомных электростанций https://ru.wikipedia.org/wiki/Westinghouse_Electric_Company Westinghouse Electric Company ; сумма сделки, включая долг, составила 7,9 млрд долларов
Здається, що тут помилка...
Замість "т" має бути "д" .
Ну, в дусі ******** влади.