Перший хабар у криптовалюті: "Слугу народу" Одарченка засудили до 8 років в’язниці з конфіскацією, але він втік за кордон (оновлено)

Вищий антикорупційний суд 14 листопада оголосив обвинувальний вирок народному депутату України, якого викрили на наданні хабаря голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За даними Центру протидії корупції, йдеться про нардепа від "Слуги народу" Андрія Одарченка, який втік за кордон.

"Суд зважив на докази, зібрані в ході досудового розслідування детективами НАБУ і прокурорами САП, та визнав депутата винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України", – йдеться у повідомленні САП.

За вироком суду нардепу призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади строком на три роки.

Вирок ВАКС може бути оскаржений впродовж 30 днів в суді апеляційної інстанції.

У прокуратурі нагадали, що 19 вересня ВАКС задовольнив клопотання прокурора та оголосив нардепа у державний та міжнародний розшук.

Зазначається, що після оголошення у розшук суд постановив ухвалу про здійснення спеціального судового провадження. Попри те, що надалі судовий розгляд мав здійснюватись за відсутності обвинуваченого (in absentia), йому було надано можливість брати участь у судових засіданнях в режимі відеоконференції, надавати показання та навіть виступити у судових дебатах та з останнім словом.

Коментуючи вирок суду, директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що матеріали для оголошення у розшук народного депутата від партії "Слуга народу" Андрія Одарченка вже передали Інтерполу.

"Ми спрямували матеріали до Національного центрального бюро Інтерполу для публікації "червоного сповіщення". У свою чергу НЦБ Інтерполу спрямував наші матеріали до Генерального секретаріату Інтерполу. "Червоне сповіщення" станом на вчора ще не було опубліковане", – уточнив Кривонос у коментарі Укрінформу.

У чому підозрюють Одарченка

Як повідомлялося, Одарченка обвинувачують у спробі підкупити голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма біткоїнами в обмін на сприяння в отриманні грошей із фонду ліквідації наслідків збройної агресії на ремонт будівель Державного біотехнологічного університету, де депутат обіймав посаду ректора (дію контракту призупинено).

За це нардеп пообіцяв хабар у Bitcoin в еквіваленті $50 тис., а згодом надав її частину у розмірі 0,39 біткоїна, що на той момент дорівнювало $10 тис.

Це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода, яку вдалося задокументувати у криптовалюті.