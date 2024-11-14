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Новини
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Перший хабар у криптовалюті: "Слугу народу" Одарченка засудили до 8 років в’язниці з конфіскацією, але він втік за кордон (оновлено)

Спроба хабаря: Нардепа-втікача Одарченка засудили до 8 років в’язниці з конфіскацією майна

Вищий антикорупційний суд 14 листопада оголосив обвинувальний вирок народному депутату України, якого викрили на наданні хабаря голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За даними Центру протидії корупції, йдеться про нардепа від "Слуги народу" Андрія Одарченка, який втік за кордон.

"Суд зважив на докази, зібрані в ході досудового розслідування детективами НАБУ і прокурорами САП, та визнав депутата винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України", – йдеться у повідомленні САП.

За вироком суду нардепу призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади строком на три роки.

Вирок ВАКС може бути оскаржений впродовж 30 днів в суді апеляційної інстанції.

У прокуратурі нагадали, що 19 вересня ВАКС задовольнив клопотання прокурора та оголосив нардепа у державний та міжнародний розшук.

Зазначається, що після оголошення у розшук суд постановив ухвалу про здійснення спеціального судового провадження. Попри те, що надалі судовий розгляд мав здійснюватись за відсутності обвинуваченого (in absentia), йому було надано можливість брати участь у судових засіданнях в режимі відеоконференції, надавати показання та навіть виступити у судових дебатах та з останнім словом.

Коментуючи вирок суду, директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що матеріали для оголошення у розшук народного депутата від партії "Слуга народу" Андрія Одарченка вже передали Інтерполу.

"Ми спрямували матеріали до Національного центрального бюро Інтерполу для публікації "червоного сповіщення". У свою чергу НЦБ Інтерполу спрямував наші матеріали до Генерального секретаріату Інтерполу. "Червоне сповіщення" станом на вчора ще не було опубліковане", – уточнив Кривонос у коментарі Укрінформу.

У чому підозрюють Одарченка

Як повідомлялося, Одарченка обвинувачують у спробі підкупити голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма біткоїнами в обмін на сприяння в отриманні грошей із фонду ліквідації наслідків збройної агресії на ремонт будівель Державного біотехнологічного університету, де депутат обіймав посаду ректора (дію контракту призупинено).

За це нардеп пообіцяв хабар у Bitcoin в еквіваленті $50 тис., а згодом надав її частину у розмірі 0,39 біткоїна, що на той момент дорівнювало $10 тис.

Це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода, яку вдалося задокументувати у криптовалюті.

Автор: 

ув'язнення (8) конфіскація (330) Одарченко (7) Антикорупційний суд (726)


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Топ коментарі
+7
Так Найвеличнійший же сказав- " всі корупціонери виїхали", от і цей Слуга виїхав. Наріт кипятком
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14.11.2024 14:22
+4
Гарний вирок. Але є одна проблема - такі вироки не отримали депутати від слуги народу які накрали значно більше і не отримали за те жодного вироку.
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14.11.2024 15:31
+3
Верещук о проблемах с коррупцией: "Мы не можем даже понять, что Байден имеет в виду"
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14.11.2024 18:57
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Так Найвеличнійший же сказав- " всі корупціонери виїхали", от і цей Слуга виїхав. Наріт кипятком
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14.11.2024 14:22 Відповісти
на якому етапі процес екстрадиції рецидивіста?
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14.11.2024 14:51 Відповісти
Гарний вирок. Але є одна проблема - такі вироки не отримали депутати від слуги народу які накрали значно більше і не отримали за те жодного вироку.
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14.11.2024 15:31 Відповісти
Да ладно , не может быть . В такой "партии слуга народа " есть взяточники ?
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14.11.2024 17:52 Відповісти
А що там хабарник лозинський, така тиша, мабуть відмазуюь
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14.11.2024 18:21 Відповісти
Верещук о проблемах с коррупцией: "Мы не можем даже понять, что Байден имеет в виду"
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14.11.2024 18:57 Відповісти
розумієте, в чому засада, для одарченків? навіть не для них, а для їхніх дітей?
вони не вміють працювати! вони вміють виключно красти. а їхні діти, вміють витрачати папіни гроші.
скільки історій, скільки фільмів.
агату крісті вам, в пустий мозок!
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14.11.2024 19:03 Відповісти
про що ти говориш, в тому то й справа, що пустий созок. все на що у них розуму вистачає, це накупити нерухомості за кордоном у всяких Дубаях, щоб в оренду здавати, але ж то просруть.
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15.11.2024 07:30 Відповісти
не залишилося внутрішнього ворога. усі вироки будуть заочними)
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14.11.2024 19:24 Відповісти
Вот это выбор !!! Вот это слуги !!!
Народа.....
Выбор мудрого народа......
Накрал мильярдов и ...удрал...
Некоторых яйцевых даже бурными и продолжительными аплодисментами провожала монобольшинство!!!
Слуги народа ..... Выбор народа .
73 процента....
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14.11.2024 22:15 Відповісти
навіщо ця показуха? Що ніхто не знає де Одарченко? Поїхали. вкинули під*ра в посольську автівку і привезли сюди. Чи й не проблема.
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15.11.2024 10:34 Відповісти
але він втік за кордон (оновлено)
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15.11.2024 10:35 Відповісти

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