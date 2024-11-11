У Росії різко здорожчало виробництво молока. Раніше вершкове масло стали красти з супермаркетів

Слідом за олією та картоплею в Росії може різко подорожчати молоко. Так, із 2022 року собівартість його виробництва зросла на 24%, а вартість переробки – на 15-18% залежно від категорії.

Про це заявив гендиректор Національної спілки виробників молока Росії Артем Бєлов, передає The Moscow Times.

Як зазначається, при цьому виник розрив між темпом зростання собівартості та збільшенням роздрібних цін. Згідно з Росстатом, з січня по жовтень у роздробі ціни зросли на 12,41%.

Водночас у роздробі пляшка молока обсягом 900 мл з початку листопада 2023 року подорожчала в середньому на 14,7%. У перші місяці 2024 року ціни показували відносну стабільність, але почали зростати останнім часом – із початку осені молоко подорожчало на 8,9%. Середній цінник перебуває у районі 86,6 руб. за пляшку.

За три квартали 2024 року виробництво питного молока зросло на 5%, вершкового масла – на 1,6%, сиру – на 7,6%, а морозива – на 14,6%.

При цьому ціни на сире молоко за рік підскочили на 21% і становили у вересні 35-38 руб. за літр без ПДВ.

Собівартість сирого молока залежить від низки факторів, серед яких вартість кормів, тарифи на електроенергію, ціни на паливно-мастильні матеріали, а також на зарубіжну сільгосптехніку та комплектуючі.

Також на зростання собівартості сирого молока впливають обсяги держпідтримки, зокрема анонсовані. Свій ефект має і ключова ставка Центробанку РФ, яка сягає 21%.

Зростання цін на масло різко прискорилося з початком осені: у вересні воно подорожчало на 5,07%, а з 1 по 28 жовтня – на 6,58%.

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За даними Росстату, цей стрибок став рекордним з жовтня 2007 року, коли масло за місяць стало дорожчим на 12,7%. Річне зростання цін на масло до кінця жовтня досягло 25,7%, і в супермаркетах великих російських міст почастішали випадки крадіжок.

Раніше повідомлялося, що влада Росії звернулася за допомогою до "дружніх країн" через кризу на ринку вершкового масла, де ціни злетіли майже на 26% з початку року. Так, вперше в історії Росія почала отримувати масло з Об'єднаних Арабських Еміратів.

До того повідомлялося, що великі виробники курячих яєць у Росії почали попереджати торгові мережі про підвищення цін на свою продукцію.

Наприкінці жовтня минулого року президент Росії Владімір Путін під час наради з урядом здивувався через те, що куряче м'ясо в Росії з початку року подорожчало більше ніж на 27%. Він попросив пояснити це міністра сільського господарства Дмитра Патрушева, який брав участь у засіданні по відеозв'язку з селекційного центру з виведення курей.

"Те, що ви з нами з курника спілкуєтеся, це чудово, це пожвавлює нашу сьогоднішню роботу, зустріч із урядом, безумовно. Але чого курятина так подорожчала? М'ясо птиці у нас з початку року зросло більше ніж на 27%", – здивувався Путін.

Патрушев відповів, що російські виробники вже "відчули соціальну відповідальність" і почали знижувати ціни, проте Путін заперечив, що постачальники просто "бізнесом займаються", а уряд має "вчасно включати відомі механізми, зокрема й закупівлю імпорту у найближчих наших сусідів".

У грудні Путін визнав, що влада РФ не змогла впоратися з проблемою зростання цін на яйця і пояснив це "збоєм у роботі уряду".