Пенсійний фонд із початку року отримав 400 мільярдів від єдиного соціального внеску

До Пенсійного фонду з початку цього року надійшло 399,8 млрд грн від єдиного соціального внеску, з яких 43,3 млрд грн – у жовтні.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду, передає Укрінформ.

Як повідомляється, впродовж січня-жовтня 2024 року до бюджету Пенсійного фонду фактично надійшло 399,8 млрд грн від сплати єдиного соціального внеску, розподіленого на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, зокрема в жовтні – 43,3 млрд грн.

Загалом власні доходи Пенсійного фонду, тобто частина соціального внеску, а також інші платежі, за 10 місяців цього року становили 426,9 млрд грн, що на 52,9 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Із державного бюджету на фінансування пенсійних виплат упродовж січня-жовтня було перераховано 205,9 млрд грн (-1,8 млрд грн до показників 2023 року).

На виплату житлових субсидій та пільг до Пенсійного фонду за вказаний період надійшло 29,6 млрд грн, на виплати за програмою загальнодержавного соціального страхування – 28,8 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2024 рік. Так, залишок коштів на початок року становив 4,67 млрд грн.

Бюджет Пенсійного фонду України на 2023 рік передбачав доходи Пенсійного фонду у розмірі 768,93 млрд грн, у тому числі 248,8 млрд грн – за рахунок коштів держбюджету.

Водночас видатки Пенсійного фонду планувалися у сумі 768,93 млрд грн, у тому числі 692,79 млрд грн – на пенсійне забезпечення.

Видатки на фінансування адміністративних витрат ПФУ передбачалися в обсязі 7,69 млрд грн.