Близько 60-70% коньяку, представленого на російському ринку, є фальсифікатом, виготовленим "з повним чи частковим порушенням" технології виробництва.

Про це заявив начальник Центрального експертно-криміналістичного митного управління ФМС Георгій Самосоров, передає The Moscow Times.

"У 2023 році було призначено 103 експертизи коньяків, у понад 60% це фальсифікати. А якщо прибрати з цієї цифри сумлінних виробників, які ніколи не попадалися на фальсифікаті, то ця цифра становитиме близько 80,5%. За 2024 кількість експертиз майже потроїлася, а пропорції виявлення фальсифікатів збереглися", – сказав Самосоров.

За його словами, найбільш поширені порушення включають підробку сировини, вказання неправдивої витримки та використання речовин, не характерних для коньячних дистилятів.

Навесні 2023 Росякість повідомляла, що більше половини недорогого російського коньяку є підробкою. Відомство провело дослідження 23 найменувань коньяків за ціною до 920 руб. за пляшку об'ємом 0,5 літра і виявило, що в кожній другій міститься дистилят, що не відноситься до виноградних.

Раніше стало відомо, що російська влада готує підвищення мита на вино з "недружніх" країн до 50%.

До того повідомлялося, що Міністерство фінансів Росії запропонувало з 2025 року підвищити мінімальну закупівельну ціну на алкоголь. Відтак, мінімальна ціна на горілку об'ємом 0,5 літра становитиме 349 руб.

До того стало відомо, що кількість барів, пабів та "рюмочних" у січні-жовтні 2024 року по всій Росії збільшилася на 23%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, сягнувши 9,2 тис. закладів.

За даними Росстату, Росалкогольрегулювання та МОЗ РФ, у 2023 році продажі алкоголю в Росії досягли рекордних рівнів за останні дев'ять років – на одного споживача старше 15 років припало до 8 літрів чистого спирту. До цього споживання поступово знижувалося: у 2007 році цей показник становив 11 літрів на особу, а до 2017 року знизився до 7 літрів. Однак, після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну тенденція змінилася.