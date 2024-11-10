Тайвань цього року збільшить виробництво мікросхем на 22% завдяки штучному інтелекту

Вартість виробництва напівпровідників на Тайвані цього року може зрости на 22%, до понад $164 млрд.

Про це заявив топменеджер гіганта з виробництва мікросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), старший віцепрезидентом компанії Кліфф Хоу, передає Taipei Times.

Тайвань є світовим лідером у виробництві напівпровідників, які стали незамінними в багатьох галузях промисловості, від електроніки до вітрових турбін і навіть ракет.

TSMC контролює більш ніж половину світового виробництва мікросхем, і серед клієнтів компанії – Apple Inc та Nvidia Corp.

За словами Хоу, цього року виробництво напівпровідників на Тайвані досягне 5,3 трлн тайванських доларів ($164,2 млрд), що на 22% більше, ніж у минулому році.

За його словами, збільшення "зумовлено прогресом у штучтоному інтелекті та поступовим відновленням економіки".

"Ми повинні прискорити дослідження та розробки, щоб забезпечити нашу позицію як незамінного учасника глобального ланцюжка постачання напівпровідників", – зауважив Хоу.

Заява Хоу прозвучала після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. Трамп звинуватив Тайвань у крадіжці американської індустрії мікросхем.

Минулого місяця Трамп заявив, що Тайвань забрав у США напівпровідниковий бізнес і робочі місця.

"Ці компанії-виробники чіпів вкрали 95% нашого бізнесу. Він зараз на Тайвані. Вони чудово справляються зі своєю роботою, але це лише тому, що у нас є дурні політики", – сказав Трамп під час інтерв'ю, в якому він також заявив, що захищав Тайвань від Китаю під час свого першого перебування на посаді президента.

У вересні стало відомо, що експорт Тайваню в серпні зріс більше, ніж очікувалося, – до історичного місячного максимуму в майже $44 млрд. Причиною став зростаючий попит на мікросхеми для індустрії штучного інтелекту.

На початку вересня повідомлялося, що Китай витратив на обладнання для виробництва мікросхем за перше півріччя більше, ніж Південна Корея, Тайвань і США разом узяті.

До того стало відомо, що експорт чипів пам'яті з Південної Кореї на Тайвань у першому півріччі зріс більш ніж на 225% порівняно з роком раніше завдяки стрибку попиту на високопродуктивну пам'ять із високою пропускною здатністю (HBM) для штучного інтелекту.