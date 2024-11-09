Ціни на яйця зростають: У Мінагрополітики пояснили, чому це сталося і чого чекати до кінця року

Традиційно через сезонні чинники у жовтні та листопаді в Україні зростають ціни на яйця. У листопаді 2022 року ціна за десяток яєць досягала 65 гривень. Минулого місяця яйця коштували близько 61 гривні за десяток.

Про це в коментарі Суспільному розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

За його словами, сезонні зміни пояснюються зниженням продуктивності курей через похолодання. Це впливає не лише на домашні господарства, але й на промислове виробництво.

Також відбувається оновлення поголів’я курей, що традиційно супроводжується зниженням виробництва. Як додав Висоцький, у жовтні цього року виробництво яєць було на 5% менше, ніж торік.

Іншим важливим чинником є зростання цін на корми, яке пов'язане з відновленням цін на зернові після кількох років низьких показників, зумовлених, серед іншого, блокадою морських шляхів. Це зростання позитивно впливає на фермерів, адже їхнє виробництво стає більш рентабельним. Однак одночасно збільшується і собівартість виробництва яєць.

"Фактично аналіз попередніх періодів в ринковій тенденції показують, що надалі не варто очікувати суттєвих ринкових коливань. Відповідно суттєвих змін цін. Практика дворічної давнини показала, що початок листопада – це пік і потім є поступове вирівнювання і зниження цін. Однозначно після нового року це буде зниження дуже часто і карбувальне", – відзначив Висоцький.

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Аналізуючи тенденції минулих років, Висоцький зазначив, що у листопаді ціни досягають піку, після чого починається поступове зниження. Очікується, що після Нового року відбудеться значне зниження цін. За умови стабільної роботи енергосистеми в країні, суттєвих цінових коливань на основні продукти, зокрема м’ясо, молочну продукцію, борошно та овочевий набір, не передбачається.

Як повідомлялося, за даними Держстату, інфляція на споживчому ринку в жовтні 2024 року прискорилася до 1,8%. У річному обчисленні інфляція за підсумками жовтня становила 8,4%. Зокрема, у жовтні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 3,2%.