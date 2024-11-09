Росія може об’єднати "Роснєфть", "Газпромнєфть" і "Лукойл" в єдину мегаструктуру, – WSJ

У Кремлі обговорюють можливість об'єднання найбільших нафтових компаній Росії в одну мегаструктуру. Йдеться про поглинання "Роснєфтью" компаній "Лукойл" і "Газпромнєфть".

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на обізнані джерела, передає The Moscow Times.



Як зазначає видання, якщо угода відбудеться, вона значно зміцнить контроль Путіна над світовими енергетичними ринками та військовою економікою Росії. Об'єднана структура може стати другою за обсягом виробництва нафти у світі після саудівської Aramco, видобуваючи майже втричі більше, ніж найбільша американська компанія Exxon Mobil. Це дозволить Росії добиватися вигідних цін від таких покупців, як Індія та Китай.

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Джерела WSJ стверджують, що переговори з цього питання тривають уже кілька місяців, але остаточне рішення поки що не ухвалили, і не виключено, що плани можуть змінитися. Однак бажання Путіна консолідувати нафтогазовий сектор на підтримку військових зусиль залишається очевидним. Він прагне створити енергетичного гіганта, здатного конкурувати з Саудівською Аравією, попри те, що попит на нафту знижується перед більш екологічними альтернативами, пише газета.



Нафта та газ є основними джерелами доходів для російської економіки, формуючи близько третини федерального бюджету та зміцнюючи позиції Путіна на міжнародній арені. Успіх Росії у підтримці економічної стабільності на тлі західних санкцій багато в чому пов'язаний із сильною нафтовою галуззю, наголошує WSJ.

За словами співрозмовників видання, у Москві сподіваються, що об'єднана компанія зможе ефективніше протистояти санкційному тиску Заходу, який ускладнює експорт, уповільнює запуск нових проєктів та ускладнює процес фінансових розрахунків.

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Хоча переговори про злиття розпочалися у контексті війни в Україні, вони також спрямовані на підготовку Росії до можливого потепління економічних відносин із Заходом після завершення бойових дій, уточнюють джерела.



Утім, представники "Роснєфті" заявили газеті, що ця інформація не відповідає дійсності. У "Лукойлі" повідомили, що ні керівництво, ні акціонери компанії не обговорюють питання злиття. Коментарі від "Газпромнєфті" та "Газпрому" отримати не вдалося, а Кремль повідомив про відсутність відомостей щодо цього питання.

Скільки Росія витрачає на війну?

Уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік стала рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.

На фінансування напрямку "національна оборона" у 2024 році планується спрямувати 29,3% усіх видатків російського бюджету, або 10,7 трлн руб., що еквівалентно 6% ВВП. У 2023 році витрати за цим напрямком були заплановані на рівні 6,4 млрд руб.

Водночас на "соціальну політику" заплановано виділити 7,71 трлн руб., або 21,1% всіх витрат. Це найнижча частка щонайменше з 2011 року. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.

Детальніше читайте у матеріалі: Скільки Україна та Росія витрачають на війну