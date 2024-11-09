Бюджет-2025: Кабмін виділить 150 мільйонів на повернення українських біженців

У схваленому до другого читання проєкті закону про Державний бюджет на 2025 рік Кабінет Міністрів виділив 150 млн грн на підтримку українських біженців за кордоном та повернення їх додому.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що в оновленій версії проєкту дербюджету Міністерству культури та інформаційної політики надано додаткові 488,4 млн грн, з яких 200 млн грн спрямовано на проєкти стратегічних комунікацій та просування позитивного іміджу України за кордоном.

"Окремо передбачено 150 млн грн для підтримки українців за кордоном та сприяння їх поверненню в Україну через діяльність Агенції єдності українців при Мінекономіки", – уточнили у Мінфіні.

Крім того, збільшено видатки Мінсоцполітики на понад 1,4 млрд грн, зокрема:

1 млрд грн – на допомогу внутрішньо переміщеним особам;

102,2 млн грн – на оплату хмарних ресурсів для цифрових технологій;

328,6 млн грн – на послуги денного догляду для дітей з інвалідністю.

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Як повідомлялося, напередодні Кабнет Міністрів схвалив проєкт Державного бюджету на 2025 рік до другого читання. Зокрема, уряд збільшив видатки бюджету на 50 млрд грн.

31 жовтня Верховна Рада ухвалила висновки та пропозиції до законопроєкту "Про державний бюджет України на 2025 рік", таким чином проєкт закону вважається прийнятим у першому читанні.

Днем раніше Рада підтримала відхилену бюджетним Комітетом правку, яка скасовує збільшення видатків на виплату зарплат працівникам прокуратури на 3 мільярди гривень або на 37%.

Верховна Рада почала розгляд законопроєкту "Про державний бюджет України на 2025 рік" 20 вересня: до 1 жовтня депутати могли подавати свої поправки та пропозиції, а перше голосування за документ із їх урахуванням мало відбутися до 20 жовтня.

Детальніше читайте у матеріалі: Держбюджет-2025: ключові цифри