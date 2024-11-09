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Новини
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Бюджет-2025: Кабмін виділить 150 мільйонів на повернення українських біженців

Німеччина не заохочуватиме українців повертатися додому

У схваленому до другого читання проєкті закону про Державний бюджет на 2025 рік Кабінет Міністрів виділив 150 млн грн на підтримку українських біженців за кордоном та повернення їх додому.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що в оновленій версії проєкту дербюджету Міністерству культури та інформаційної політики надано додаткові 488,4 млн грн, з яких 200 млн грн спрямовано на проєкти стратегічних комунікацій та просування позитивного іміджу України за кордоном.

"Окремо передбачено 150 млн грн для підтримки українців за кордоном та сприяння їх поверненню в Україну через діяльність Агенції єдності українців при Мінекономіки", – уточнили у Мінфіні.

Крім того, збільшено видатки Мінсоцполітики на понад 1,4 млрд грн, зокрема:

  • 1 млрд грн – на допомогу внутрішньо переміщеним особам;
  • 102,2 млн грн – на оплату хмарних ресурсів для цифрових технологій;
  • 328,6 млн грн – на послуги денного догляду для дітей з інвалідністю.

Читайте також: Бюджет-2025: Кабмін забрав 43 мільярди у Дорожнього фонду і 1,2 мільярда – у прокуратури

Як повідомлялося, напередодні Кабнет Міністрів схвалив проєкт Державного бюджету на 2025 рік до другого читання. Зокрема, уряд збільшив видатки бюджету на 50 млрд грн.

31 жовтня Верховна Рада ухвалила висновки та пропозиції до законопроєкту "Про державний бюджет України на 2025 рік", таким чином проєкт закону вважається прийнятим у першому читанні.

Днем раніше Рада підтримала відхилену бюджетним Комітетом правку, яка скасовує збільшення видатків на виплату зарплат працівникам прокуратури на 3 мільярди гривень або на 37%.

Верховна Рада почала розгляд законопроєкту "Про державний бюджет України на 2025 рік" 20 вересня: до 1 жовтня депутати могли подавати свої поправки та пропозиції, а перше голосування за документ із їх урахуванням мало відбутися до 20 жовтня.

Детальніше читайте у матеріалі: Держбюджет-2025: ключові цифри

Автор: 

біженці (688) бюджет (1799) держбюджет (1566) мігранти (430) Мінфін (2917)


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Топ коментарі
+5
Колосальна сума! На одного-менше, ніж
1 долар!
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09.11.2024 16:43
+4
Написали б прямо, що виділені гроші на розпил.
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10.11.2024 17:55
+3
вірно, біженцям потрібно допомагати, а внутрішнім кріпакам- тільки підвищення податків, цін та кожноденний гундоз для блювоти.
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10.11.2024 10:17
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Колосальна сума! На одного-менше, ніж
1 долар!
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09.11.2024 16:43 Відповісти
вірно, біженцям потрібно допомагати, а внутрішнім кріпакам- тільки підвищення податків, цін та кожноденний гундоз для блювоти.
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10.11.2024 10:17 Відповісти
а внутрішнім аж по тище грн.
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10.11.2024 17:50 Відповісти
чудова афера для девальвації гривні та "заробітку" держмордами на мертвих чи сфабрикованих українцях.
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10.11.2024 18:08 Відповісти
15 гр на одного
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10.11.2024 15:50 Відповісти
скажіть краще що це ще просто 150 000 000 на дольче життя просто чиновникам корупціонерам...- " через діяльність Агенції єдності українців при Мінекономіки"
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10.11.2024 16:01 Відповісти
Написали б прямо, що виділені гроші на розпил.
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10.11.2024 17:55 Відповісти
Щоб люди повернулись потрібен мир, сильна армія, сильна економіка, яка дає достойну зарплату, хороша медицина ( хоча вона в порівнянні з європейською у нас ще нетака і погана зараз ), достойна наука.
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10.11.2024 18:53 Відповісти
Це у ТРИ!!! рази менше ніж виявили у очильниці МСЕК Крупи
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10.11.2024 20:08 Відповісти
В барак незламності вже черги стоять. Одга з Європи, а друга з США. Всі бажають на зелене кодло працювати
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10.11.2024 21:23 Відповісти
Ага , щас всі з Європи ломанулись в жовто-блакитну Расєю , тоб то концтабір ім. Зеленського!
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11.11.2024 00:48 Відповісти
Це капля в морі, це ні що ,порівняно що витрачаєтся на утримання корупційних суддів ,інвалідської прокуратури ,а також ОП,КМ,ВР ітд.
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11.11.2024 09:44 Відповісти
Агенція єдності українців при Мінекономіки - що в перекладі на людську мову означає фірма «Роги та копита».
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11.11.2024 10:22 Відповісти
Кабмін виділить 150 мільйонів на повернення українських біженців
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Кожному?
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11.11.2024 10:32 Відповісти
Ага, повернуться. Хіба що ті що передивилися зешмарафону
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11.11.2024 10:51 Відповісти

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