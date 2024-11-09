У "Резерві+" запрацювала послуга відстрочки від мобілізації

В останньому оновленні застосунку "Резерв+" стала доступна послуга з оформлення відстрочки від мобілізації онлайн.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров у Facebook.

Зараз оформити онлайн-відстрочку можуть: люди з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення по інвалідності, а також студенти, аспіранти та докторанти, які здобувають освіту у послідовному порядку.

Як пояснив міністр, для оформлення відстрочки онлайн необхідно авторизуватися у "Резерв+" і надіслати запит. Система автоматично перевірить наявність права на відстрочку. У разі позитивної відповіді цей статус відобразиться в електронному військовому документі.

"Це важливий крок у напрямку переведення військового обліку у зручний цифровий формат. Команда Міноборони працює над тим, щоб максимально зменшити кількість паперової роботи для військовозобов’язаних та наших захисників", – наголосив Умєров.

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Як повідомлялося, раніше представники ТЦК пояснювали, що відстрочки від мобілізації по всій Україні надаються максимум на 90 днів. Тому наразі всі такі документи діють до 9 листопада, після цього відстрочку потрібно буде продовжувати. Наразі це не відбувається автоматично – чоловік повинен сам займатися цим процесом, подавши відповідну заяву.