Бюджет-2025: Кабмін забрав 43 мільярди у Дорожнього фонду і 1,2 мільярда – у прокуратури

В схваленому до другого читання проєкті закону про Державний бюджет на 2025 рік Кабінет Міністрів переспрямував 43,2 млрд грн з Державного дорожнього фонду до загального фонду держбюджету.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Доходи, які раніше спрямовувалися до спеціального фонду у розмірі 43,2 млрд грн на фінансування Державного дорожнього фонду, тепер повністю перенесені до загального фонду бюджету", – йдеться у повідомленні.

Водночас Міністерству інфраструктури передбачено 1 млрд грн на реалізацію інвестиційних проєктів через Державний фонд регіонального розвитку. На відновлювальні роботи у Харкові додатково виділено 1 млрд грн, що дозволить відновити об’єкти житлово-комунальної сфери, постраждалі від бойових дій.

Також для надання компенсацій за знищене житло передбачено 3 млрд грн, а за пошкоджене майно – 1 млрд грн.

При цьому зазначається, що додаткові 12 млрд грн в оновленому проєкті держбюджету спрямовано на підвищення виплат вчителям.

Для зміцнення обороноздатності виділено додатково 1 млрд грн на розвиток озброєння та військової техніки для Міністерства оборони та ГУР МО. Утім, скорочено фінансування Генеральної прокуратури на 1,2 млрд грн.

Загалом видатки загального фонду державного бюджету до другого читання становлять 3 709,8 млрд грн.

Як повідомлялося, напередодні Кабнет Міністрів схвалив проєкт Державного бюджету на 2025 рік до другого читання. Зокрема, уряд збільшив видатки бюджету на 50 млрд грн.

31 жовтня Верховна Рада ухвалила висновки та пропозиції до законопроєкту "Про державний бюджет України на 2025 рік", таким чином проєкт закону вважається прийнятим у першому читанні.

Днем раніше Рада підтримала відхилену бюджетним Комітетом правку, яка скасовує збільшення видатків на виплату зарплат працівникам прокуратури на 3 мільярди гривень або на 37%.

Верховна Рада почала розгляд законопроєкту "Про державний бюджет України на 2025 рік" 20 вересня: до 1 жовтня депутати могли подавати свої поправки та пропозиції, а перше голосування за документ із їх урахуванням мало відбутися до 20 жовтня.

Детальніше читайте у матеріалі: Держбюджет-2025: ключові цифри