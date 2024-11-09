АРМА оголосило конкурс на управителя для Будинку профспілок на Майдані Незалежності в Києві

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурсний відбір управителя для Будинку профспілок, що розташований у центрі Києва.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Раніше АРМА оголошувало конкурс на оцінювача цього активу. Зазначається, що переможець провів незалежну оцінку активу, яка визначила його вартість – 850 млн грн.

Всі зацікавлені, хто відповідає вимогам може взяти участь у відборі, у тому числі й іноземний бізнес.

Після проведення ринкових консультацій, встановлення критеріїв та кваліфікаційних вимог, АРМА опублікує цей актив на Prozorro.

Як повідомлялося, раніше Печерський районний суд Києва арештував столичний Будинок профспілок на Майдані Незалежності, включаючи бізнес-центр (БЦ) Maidan Plaza, та іншу нерухомість Федерації профспілок України (ФПУ) в рамках справи про привласнення державного майна.

У 2023 році АРМА вже шукало управителя для Будинку профспілок, але безуспішно.

Під час Революції гідності в 2013-2014 роках Будинок профспілок був штабом учасників її учасників. У найгарячіші дні протестів у будинку сталася пожежа, під час якої загинули двоє людей. Будинок майже повністю згорів, його реставрація проходила чотири роки.