"Оператор тилу" опублікує список постачальників, проти яких ввели санкції

Закупівельна агенція Міністерства оборони "Державний оператор тилу" планує опублікувати на своєму сайті список постачальників, до яких застосовані обмежувальні заходи.

Про це заявив директор із управління ризиками ДОТ Дмитро Бігунець, передає Укрінформ.

"Ми говоримо про застосування оперативно-господарських санкцій, як те, що вже передбачено чинним Господарським кодексом, і говоримо про обмежувальний захід та про перелік постачальників, до яких цей захід застосовано. Ми такий перелік плануємо розміщувати в себе на офіційному сайті і, відповідно, враховувати під час ухвалення рішення про майбутню співпрацю з такими постачальниками в майбутніх торгах", – пояснив Бігунець.

Він зазначив, що ДОТ розробив у своїх контрактах порядок застосування оперативно-господарських санкцій: вони полягають у тому, що в разі постачання неякісного товару чи якщо постачальник подає підробні документи або здійснює фальсифікацію, то з ним можуть бути припинені відносини на термін до одного року.

"Це означає, що у постачальника підвищується мотивація не зловживати своїм правом на поставки перед ЗСУ. Таким чином, такий постачальник теоретично і практично не зможе брати участь у закупівлях", – сказав Бігунець.

За його словами, "Державний оператор тилу" вже зробив перші кроки до застосування щодо таких постачальників відповідних обмежувальних заходів.

"Ми розраховуємо на те, що постачальники, які будуть брати участь у наших торгах, будуть враховувати цю обставину як серйозну мотиваційну складову", – додав він.

Бігунець нагадав, що є кілька механізмів, куди можуть звертатися військові, які бачать або отримують товар неналежної якості.

"Є механізм, безпосередньо зав’язаний на самих ЗСУ. Є Командування сил логістики і є центральне управління продовольчого забезпечення, яке за своїми функціональними обов'язками агрегує цю інформацію. Також є контакт на сайті ДОТ, який агрегує всю інформацію щодо якості, повноти і своєчасності наданої продукції у рамках наших контрактів для того, щоб ми узагальнили цю історію і вжили відповідних заходів", – розповів Бігунець.

Читайте також: Міноборони обіцяє збільшити закупівлі фермерської продукції для ЗСУ

Водночас він зауважив, що на практиці "Державний оператор тилу" отримує акти рекламації, тобто акти про проблемні питання з поставками, безпосередньо від відповідальних осіб.

"Це зазвичай керівники продовольчих служб, якщо говорити про харчування. Якщо говорити про речове забезпечення, то такий товар просто не прийметься. Є процедура прийняття, і якщо товар неякісний, то він просто не приймається на об'єднані центри забезпечення", – пояснив Бігунець.

Раніше стало відомо, що "Державний оператор тилу" розробив обмежувальні заходи для постачальників, які не виконують свої зобов'язання за укладеними договорами.

Раніше повідомлялося, що "Державний оператор тилу" ініціюватиме підвищення розміру штрафів за постачання неякісної продукції для Збройних Сил України до 100% її вартості.

До того "Державний оператор тилу" розірвало угоду ТОВ "Трейд Граніт Інвест" на постачання харчування для ЗСУ у Донецькій області через виявлені партії консервів з підробними документами.