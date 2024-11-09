Продаж валюти Нацбанком для підтримки курсу гривні цього тижня зріс до $735 мільйонів

Чистий продаж доларів Національним банком для підтримки курсу гривні за тиждень з 4 по 8 листопада збільшився до $735,48 мільйона, порівняно із $695,6 млн тижнем раніше.

Зокрема, НБУ купив на міжбанківському ринку за тиждень лише $4 млн, а продав – $739,48 млн, свідчать дані на сайті регулятора.

Загалом від початку року Нацбанк продав із резервів $27,81 мільярда, а купив – $0,13 млрд.

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Як повідомлялося, чистий продаж доларів Національним банком у жовтні збільшився до $3,43 мільярда, порівняно із $3,21 млрд у вересні та $2,68 млрд – у серпні.

Водночас обсяги купівлі валюти населенням у жовтні 2024 року перевищили обсяги її продажу на $1,39 мільярда. Це найбільший показник принаймні з листопада минулого року, свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Нагадаємо, у 2023 році українці продали валюти на $18,2 млрд, а купили – на $23 млрд. Чиста купівля валюти населенням становила $4,79 млрд.