На проєкти з відновлення довкілля України необхідно понад 82 мільярди, – міністерка

Загальна потреба в інвестиціях на проєкти Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів з їхнього відновлення становить приблизно 82,5 млрд грн, і наступного року на ці потреби планується виділити з держбюджету 25 млрд грн.

Про це повідомила очільниця відомства Світлана Гринчук, передає Інтерфакс-Україна.

"У нас є низка інструментів для залучення інвестицій у відновлення довкілля. Одним із таких кейсів є урядова екосистема DREAM, до якої міністерства та інші центральні органи виконавчої влади представляють свої інвестпроєкти, а потенційні інвестори мають доступ до неї для ухвалення рішень. Це великий урядовий майданчик, через який відбуватиметься залучення інвестицій", – розповіла Гринчук.

За її словами, Мінприроди подало понад 43 концепції інвестиційних проєктів.

Зокрема, у сфері водного господарства, управління відходами, надрокористування, відновлення ґрунтів, екологічного контролю, моніторингу довкілля, розвитку Чорнобильської зони відчуження, лісового господарства, зміни клімату та запобігання промисловому забрудненню, відновлення природоохоронних територій.

Із них 41 проєкт внесено до Єдиного проєктного портфеля здійснення публічних інвестицій, а деякі проєкти вже знаходяться на стадії реалізації.

Станом на серпень цього року збитки довкіллю, завдані Україні через вторгнення Росії, перевищили $60 млрд.

У вересні повідомлялося, що від початку 2024 року в державній електронній екосистемі DREAM, яка є інструментом для регіонального відновлення, зареєстровано понад 7 тис. проєктів із відбудови України.

Про DREAM

DREAM – це державна цифрова екосистема для підзвітного управління відновленням, яка створює цифровий шлях для всіх проєктів відбудови, відновлення та розвитку і забезпечує їх прозору та ефективну реалізацію на національному, регіональному та місцевому рівнях.

DREAM збирає, упорядковує та публікує відкриті дані на всіх етапах проєктів відновлення в режимі реального часу, впроваджуючи найвищі стандарти прозорості та підзвітності.

Будь-хто в будь-якому місці може контролювати результативність реалізації проєкту та використовувати цю інформацію для зменшення ризиків, створення точної звітності та покращення загальної ефективності проєкту.