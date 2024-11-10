Ціни на моркву в Україні за рік зросли майже в 4 рази, – EastFruit

Ціни на моркву в Україні продовжують поступово підвищуватися вже протягом четвертого тижня поспіль.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

За словами учасників ринку, дана ситуація зовсім не типова, оскільки саме протягом останнього місяця в комерційних господарствах країни було зібрано основний обсяг моркви пізніх сортів.

Так, з кінця минулого тижня ціни на моркву в Україні зросли в середньому на 11%, і на сьогодні українські фермери готові відвантажувати ці коренеплоди по 20-28 грн за кілограм.

Як і тиждень раніше, нинішні ціни на моркву в Україні залишаються найвищими щонайменше за сім років спостережень.

Як зазначається, через несприятливі погодні умови влітку поточного року в господарствах суттєво знизилася якість та кількість очікуваного врожаю, а також озвучувалися цифри втрати врожаю овочів до 50% і більше від запланованих обсягів.

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Основну підтримку зростання цін у даному сегменті надала активізація закупівельної діяльності як з боку оптових компаній, так і роздрібних мереж, навіть незважаючи на зростання цін. Водночас більшість господарств призупинили продаж моркви високої якості в очікуванні ще більшого зростання цін і заклали основний обсяг врожаю на зберігання.

Зараз ціни на моркву в Україні вже в середньому в 3,7 раза вищі, ніж на початку листопада минулого року. Настільки значну цінову різницю учасники ринку пояснюють зниженням урожайності через несприятливі погодні умови.

Раніше повідомлялося, що більшість виробників картоплі в Україні цьогоріч недоотримали до 30% урожаю, відтак на ринку відчувається дефіцит цього продукту.