Метро на Виноградар у Києві коштуватиме бюджету на 8 мільярдів дорожче, ніж планувалося. У чому причина?

Відновлення будівництва метро на Виноградар у Києві коштуватиме бюджету на 8 млрд грн дорожче, ніж планувалося.

Про це йдеться в повідомленні Державної аудиторської служби України в результаті аудиту фінансової діяльності комунального підприємства "Київський метрополітен".

"Прострочений борг у 4 млрд грн, відтермінування будівництва важливої транспортної артерії столиці та подорожчання на 8 млрд грн – результат "бізнес-схем" недоброчесного підрядника АТ "Київметробуд" та бездіяльності столичної влади", – сказано в повідомленні.

Як з'ясували аудитори, "Київметробуд", який у 2018-2019 роках отримав з бюджету авансові платежі у розмірі 2,59 млрд грн, використовував ці гроші не за призначенням та не освоїв у терміни, визначені договором.

Так, замість того, щоб продовжувати будівництво Сирецько-Печерської лінії, підрядник розмістив частину перерахованих від КП "Київський метрополітен" коштів на депозитах. Зокрема, у 2019 році "Київметробуд" поклав 1,7 млрд грн на банківські рахунки в "Укргазбанку".

Також протягом 2018-2019 років бюджетні кошти скеровувались на оплату різних аудиторських, юридичних, консультаційних послуг, страхування фінансових ризиків, надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги іншій юридичній особі тощо.

При цьому на саме будівництво гроші майже не йшли.

"Що, однак, не завадило "Київському метрополітену" у грудні 2019 року перерахувати підряднику ще додатково 1,41 млрд грн. З яких було освоєно лише 44,1 млн грн. Як результат – майже 4 млрд грн перетворилися у прострочену заборгованість", – зазначили в Держаудитслужбі.

Таким чином тепер відновлення будівництва метро на Виноградар обійдеться бюджету в 2,5 раза дорожче.

За результатами перерахунку показників вартості робіт кошторис за шість останніх років (з 2018 до 2024) збільшився на 8 млрд грн: з 5,9 млрд грн до майже 14 млрд грн.

"Слід врахувати також і додаткові витрати на коригування проєкту будівництва, яке обійдеться бюджету ще у 69,4 млн грн", – також додали в Держаудитслубі.

Історія будівництва метро на Виноградар

У середині серпня цього року комунальне підприємство "Київський метрополітен" уклало договір з ТОВ "Група компаній "Автострада" на будівництво метро на Виноградар за 13,79 млрд грн.

За умовами угоди, підрядник зобов’язується завершити будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі до кінця 2026 року.

Раніше повідомлялося, що КП "Київський метрополітен" оголосило тендер на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар.

Наразі на об'єкті будівництва метро на Виноградар побудовано правий перегінний тунель завдовжки майже 1 250 метрів від станції "Мостицька" до станції "Сирець". Крім того, завершене будівництво основних конструкцій перегінного вентиляційного вузла.

У грудні 2023 року КП "Київський метрополітен" розірвав договір із "Київметробудом" на продовження Сирецько-Печерської лінії у бік житлового масиву Виноградар через зрив термінів будівництва.

Передбачалося, що роботи продовжаться до 2021 року, а їхній бюджет становитиме 5,99 млрд грн. Строки завершення робіт неодноразово відкладали, але їх так і не виконали.

У січні 2020 року Офіс генпрокурора повідомляв про арешт рахунків "Київметробуду" через підозру в спробах заволодіти державними грошима на будівництво метро на Виноградар. Згідно з матеріалами слідства, кошти виводилися через фірми, пов'язані з нардепом від фракції "ОПЗЖ" Вадимом Столаром.

Пізніше Національна поліція України почала розслідувати факт незаконного присвоєння підрядниками коштів, виділених на будівництво гілки метрополітену в Києві.

Нові станції метро "Мостицька" та "Проспект Правди" почали будувати в Києві у 2019 році. Планувалося, що їх відкриють ще в грудні 2021 року.