Міжнародні партнери зібрали понад $4 мільярди на відновлення енергетики України, – Блінкен

Країни "Великої сімки" (G7) та інші партнери від початку повномасштабного вторгнення РФ зібрали понад $4 мільярди на відновлення роботи енергетичної інфраструктури України.

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив під час міністерського засідання у форматі "G7 плюс" у Нью-Йорку, присвяченому підтримці енергосектору України, передає Укрінформ.

"Ми разом, країни G7 та інші партнери, впродовж останніх двох років працювали над мобілізацією ресурсів для України, для її народу, щоби забезпечити їм необхідні енергоносії, і щоби країна могла постачати електрику людям", – сказав очільник американської дипломатії.

Блінкен наголосив, що після повномасштабного вторгнення Росії "країни "G7 плюс" мобілізували понад $4 мільярди" для української енергетики і цей процес триває.

За його словами, лише за останній місяць про нові внески оголосили Німеччина, Нідерланди та інші країни. У червні віцепрезидентка США Камала Гарріс повідомила про виділення $500 мільйонів на енергетичні потреби України, а минулого місяця США виділили ще $300 мільйонів, збільшивши внесок Америки в цьому секторі до $1,8 мільярда.

"Ці кошти є важливими, але що насправді має значення – це те, щоб вони реалізовувалися на практичні потреби та допомогли нашим українським друзям пережити майбутні (зимові – ред.) місяці", – зауважив Блінкен.

Він наголосив, що Путін намагається використати енергетику та холод як зброю у прагненні підкорити Україну.

"Ми знаємо, що майбутня зима буде складною, тому наші країни щодня працюють разом, щоби надати Україні те, що їй потрібно, аби пережити зиму", – додав держсекретар.

Тому, за словами Блінкена, учасники міністерського засідання у Нью-Йорку обговорять нинішню ситуацію та плани на ближчу перспективу, щоби відновити енергетичну інфраструктуру України, яка постраждала від російських ударів.

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Як повідомлялося, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга попередив Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про підготовку РФ ударів по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими.

В "Енергоатомі" раніше повідомляли, що менше ніж ніж місяць поруч з українськими АЕС пролетіло понад 100 російських БпЛА та ракет.