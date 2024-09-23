Щоб уникнути посилення санкцій: Банк Росії запідозрили у публікації недостовірних даних

Банк Росії з великою ймовірністю публікує недостовірні дані щодо платіжного балансу російської економіки.

Про це заявив головний економіст Інституту міжнародних фінансів (IIF) Робін Брукс, передає The Moscow Times.

За словами Брукса, сфальсифікованою є цифра профіциту поточного рахунку, що публікується щомісячно. Вона відображає різницю між надходженням валюти до країни та її відтоком.

Історично цей показник завжди йшов за ціною нафти, яка разом із нафтопродуктами та газом забезпечує російській економіці близько половини всіх доходів від експорту. Проте останніми місяцями в статистиці Центробанку РФ виник "розрив": нафта подорожчала, а припливу валюти в офіційній статистиці немає.

Розбіжність почалася в грудні 2022 року, коли Євросоюз затвердив ембарго на російську нафту, а країни G7 встановили цінову стелю – $60 за барель. Тоді ціна російського експортного сорту нафти Urals падала до $40 за барель і нижче, але відтоді суттєво зросла: у серпні його котирування перевищували $70.

Наприклад, у травні профіцит платіжного балансу Центробанк Росії оцінив у $5,1 млрд – на $200 млн менше, ніж у травні минулого року, хоча ціна Urals за той же період збільшилася на 20%.

У серпні профіцит поточного рахунку, за оцінкою ЦБ Росії, становив $2,5 млрд і виявився більш ніж удвічі нижчим, ніж роком раніше ($5,3 млрд), хоча ціна нафти змінилася незначно: торік це було $74, а цього – $67-70.

"Росія, ймовірно, занижує свій профіцит поточного рахунку. Надлишок історично змінюється разом із ціною на нафту марки Urals, але останніми роками цей зв'язок порушився. Основною причиною для Росії є те, що великий профіцит може змусити Захід посилити санкції", – зауважив Брукс.

"Приховані" резерви Росії

За оцінкою наукового співробітника німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніса Клюге, захована валюта може осідати на іноземних рахунках у вигляді "тіньових резервів" розміром із половину російського бюджету. Це близько $180 млрд, які російські резиденти накопичили за кордоном з початку повномасштабної війни проти України.

Ці цифри зафіксовані у статистиці Центробанку Росії щодо міжнародної інвестиційної позиції Росії у статтях "інші інвестиції", "позички, позики, готівкова валюта та депозити", а також "інша заборгованість".

Про "тіньові резерви" відомо дуже мало, наголошує Клюге: загадкою залишаються як країни, де вони розміщені, так і те, в які валюти чи активи вони вкладені.

У статистиці західних країн цих грошей не видно, а отже, швидше за все, валюта прихована у країнах, які Кремль називає "дружніми".

Розмір накопиченого за кордоном запасу дорівнює половині російського федерального бюджету ($406 млрд), зіставний з усім золотим запасом Центробанку РФ ($188 млрд) і майже вдвічі перевищує власні валютні резерви.

Хоча сам Центробанк Росії звітує про наявність $613 млрд у золотовалютних резервах, включно із $396 млрд іноземної валюти, насправді понад $300 млрд заблоковано санкціями, а все, що має регулятор, – це близько $100 млрд китайських юанів.

Нафтова ситуація в Росії

У середині вересня повідомлялося, що Європейський Союз разом із міжнародними партнерами постійно вживає заходів для запобігання обходу Росією санкцій ЄС, зокрема, граничної ціни на російську нафту.

До того повідомлялося, що пошуки в Росії нових великих покладів нафти, які могли б замінити запаси, що зменшуються через видобуток, знову не принесли істотних результатів. Так, за першу половину 2024 року в Росії було відкрито лише п'ять нових нафтових родовищ.

У серпні експерти Інституту енергетичних досліджень Російської академії наук спрогнозували, що Росії доведеться попрощатися зі статусом "енергетичної наддержави", яким російські чиновники хизувалися десятиліттями. Втративши доступ до західних технологій і втративши ключові ринки збуту сировинних товарів, Росія вже не зможе повернутися до колишніх обсягів експорту вуглеводнів ні у фізичному, ні в грошовому вираженні.

За їхньою оцінкою, у найближчі 25 років російська економіка втратить 40% паливного експорту, а доходи від нього скоротяться у 2,8 раза.