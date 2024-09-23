Наслідки підвищення тарифів та відключень світла: Ціни у промисловості зросли за рік на 31%

Індекс цін виробників промислової продукції (показник середнього рівня зміни відпускних оптових цін на сировину, матеріали та товари проміжного споживання) у серпні зріс на 2,2%, порівняно з липнем.

Насамперед, це сталося внаслідок зростання цін на постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, які за місяць зросли ще на 3,6% після стрибка на 16,9% у липні та на 28,3% – у червні, свідчать дані Державної служби статистики.

Водночас упродовж місяця оптові ціни у добувній промисловості зросли на 0,4%, у переробній – на 1,1%.

У річному вимірі (порівняно з аналогічним місяцем минулого року) зростання індексу цін виробників у серпні уповільнилося до 31,2%, порівняно із 33,3% за підсумками липня. В енергетиці цей показник сягнув 56,2%, у добувній промисловості – 7,4%, у переробній – 9,2%.

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Як повідомлялося, інфляція в Україні у річному вимірі за підсумками серпня прискорилася до 7,5%.

Нагадаємо, у липні Національний банк погіршив прогноз інфляції у 2024 році до 8,5%, а на 2025 рік – до 6,6%. Середи причин Нацбанк назвав заплановане урядом підвищення податків, подальше пошкодження інфраструктури, та поглиблення негативних міграційних тенденцій.

Нагадаємо, за підсумками 2023 року інфляція в Україні становила 5,1%.