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авто (4001) АЗС (1571) акциз (262) ціни (3277) скраплений газ (1114)

Наслідки підвищення акцизів: Ціни на автогаз у найбільших мережах АЗС зросли до 34 гривень за літр

газ,автогаз

За тиждень із 16 по 23 вересня середня вартість скрапленого газу на українських АЗС зросла ще на 1,65 грн – до 32,66 гривні за літр.

З початку місяця роздрібні ціни на цей вид палива збільшилися на 3,73 гривні за літр, передає галузеве видання enkorr із посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи "А-95".

Найбільше – на 2,29 грн за літр – ціну на автогаз підвищили у мережі UPG (до 32,51 грн/л).

Одразу на 2 гривні за літр він подорожчав у "преміальних" мережах АЗС (ОККО, WOG, SOCAR), а також на станціях консолідованої мережі групи "Приват".

Ймовірно, у цих мережах ціни продовжать зростати.

"Дешеві залишки закінчуються, а з урахуванням тільки нового імпорту на кінець вересня вартість на стелі досягне 35 грн/л", – пояснив співрозмовник видання в одній із них.

Найменше, у середньому на 50 копійок за літр ціна автогазу за тиждень зросла у мережі VST – до 31,9 грн/л.

Загалом протягом тижня вартість газу в інших операторів збільшилася на 0,60-1,70 грн/л.

Ціни на автогаз на АЗС станом на 23 вересня

Як повідомлялося, 2 вересня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає підвищення ставок акцизного податку на пальне до європейського рівня до 1 січня 2028 року.

Згідно з графіком, на бензини ставки акцизу зростатимуть наступним чином: з 1 вересня 2024 року – до 242,6 євро /1 000 л, з 2025 року – до 271,7 євро/1 000 л, з 2026 року – до 300,8 євро/1 000 л, з 2027 року – до 329,9 євро/1 000 л, з 2028 року – до 359 євро/1 000 л.

На дизпальне: з 1 вересня 2024 року – до 177,6 євро/1 000 л, з 2025 року – до 215,7 євро/1 000 л, з 2026 року – до 253,8 євро/1 000 л, з 2027 року – до 291,9 євро/1 000 л, з 2028 року – до 330 євро/1 000 л.

На скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном): з 1 вересня 2024 року – до 148 євро/1 000 л, з 2025 року – до 173 євро/1 000 л, з 2026 року – до 198 євро/1 000 л, з 2027 року – до 223 євро/1 000 л, з 2028 року – до 250 євро/1 000 л.

Детальніше читайте в колонці "Підвищення акцизів на пальне. Що буде із цінами?".

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Топ коментарі
+9
Дебіли...це ще не наслідки..

Наслідки - це всі продукти, дитсадки, школи, комуналка..

Пздц..
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23.09.2024 18:07
+4
"таріфний гєєєнооциид"!!! 🤔🥴📢📢📢📣...нє??

А може манагєрам рацуху підсказати - до ціни бензи і соляри додавати "тариф на доставку")))
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23.09.2024 17:58
+3
посіпаки зеленої шмарклі знову грабують мудрий нарід )) нічого нового ))
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23.09.2024 18:07
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"таріфний гєєєнооциид"!!! 🤔🥴📢📢📢📣...нє??

А може манагєрам рацуху підсказати - до ціни бензи і соляри додавати "тариф на доставку")))
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23.09.2024 17:58 Відповісти
гарна ідея.....
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23.09.2024 18:44 Відповісти
посіпаки зеленої шмарклі знову грабують мудрий нарід )) нічого нового ))
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23.09.2024 18:07 Відповісти
Ее все для перемоги,а влада не краде,ніні,і зарплату собі не підвищує,то все ІПСО .
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23.09.2024 18:10 Відповісти
Дебіли...це ще не наслідки..

Наслідки - це всі продукти, дитсадки, школи, комуналка..

Пздц..
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23.09.2024 18:07 Відповісти
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23.09.2024 18:18 Відповісти
Європа блд....ой соррі...жопа...
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23.09.2024 18:39 Відповісти
Не засмучуйтесь! Бережіть хороший настрій. Бо все ще попереду!
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23.09.2024 18:44 Відповісти
Побажання від мудрого наріду (й мене в тому числі!). Введіть абонентську плату за користування обладнанням заправної станції.
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23.09.2024 20:16 Відповісти
Геть Манцєв св`яткує...
поки що ...
скоро йому пістолет від газової колонки LPG вставлять в одне місце.
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23.09.2024 20:31 Відповісти
Добивають нарІд до кінця....Тут давним давно в якісь італії вже б була тиха забастовка- транспорт ****** на приколі- мережі у збитках,а ці ублюдки гетьманцеві не копійки акцизу...
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24.09.2024 07:22 Відповісти
зелені *****, якщо 25% тютюну продають без акцизу взагалі то кому ви, шваль недообрізана, створюєте надприбутки?
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24.09.2024 11:38 Відповісти

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