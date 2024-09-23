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Азовське море (87) Гаага (48) ООН (351) Чорне море (154) мореплавство (4)

Суд у Гаазі почав слухання справи про порушення Росією Морської конвенції ООН. Україна подала цей позов 8 років тому

У Гаазі розпочалися слухання по суті за позовом України проти РФ щодо порушення морського права

У будівлі Палацу миру в нідерландській Гаазі у понеділок о 10:00 за місцевим часом розпочалися слухання по суті у справі за позовом України проти РФ про порушення країною-агресором права прибережної держави відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року.

Під час слухань розглядатимуть суть справи, а також питання юрисдикції та прийнятності, що залишилися, передає Укрінформ.

Україну у суді представляє посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич, російський представник Геннадій Кузьмін також присутній у залі суду.

Під час розгляду справи публічними є лише вступні та заключні заяви сторін.

Слухання по суті у справі за позовом України проти Російської Федерації проходитимуть з 23 вересня по 5 жовтня 2024 року в залі Постійної палати третейського суду, що у Палаці миру, Гаага, Нідерланди.

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Як повідомлялося, Україна ініціювала окреме провадження проти РФ щодо порушення нею Конвенції ООН з морського права ще у вересні 2016 року. У позові Україна вимагає підтвердити її права в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці шляхом застосування арбітражної процедури.

У травні 2017 року відбулося перше засідання трибуналу за Конвенцією з морського права ООН, в рамках якого створено арбітраж для розгляду спору України проти РФ.

Меморандум, тобто пакет доказів того, що Росія порушує суверенні права України в Чорному та Азовському морі й у Керченській протоці, було подано до Постійної палати третейського суду в Гаазі 19 лютого 2018 року. Росія подала до Міжнародного трибуналу свої заперечення щодо юрисдикції цієї інституції розглядати позов України проти РФ.

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правосуддя туго але працює.8 років....а зелене шобло заклало хоч якусь міну сповільненої дії під рашку?Що толку з відосиків?
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23.09.2024 18:08 Відповісти

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