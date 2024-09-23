Наслідки мобілізації від Путіна: У Росії різко зріс дефіцит далекобійників

У Росії продовжує зростати дефіцит водіїв вантажного транспорту. Так, за січень-серпень попит на них збільшився на 58% у річному вираженні, тоді як кількість претендентів зросла лише на 6%.

Це випливає з даних сервісу пошуку вакансій hh.ru, передає The Moscow Times.

На цьому фоні середня заробітна плата далекобійника з початку року збільшилася в 1,5 раза, а медіанна – досягла 124 тис. руб., що перевищує розмір зарплати менеджерів з логістики та зовнішньоекономічної діяльності (з січня до серпня їм у середньому пропонували близько 78 тис. руб.).

За підсумками 2023 року в Росії не вистачало 25% водіїв категорії СЕ (у категорію входять вантажівки масою понад 7,5 тонн, які можуть тягнути причепи з масою понад 750 кг, – ред.), а середній вік співробітників зріс із 48 до 54 років.

Дефіцит водіїв зростає, незважаючи на те, що багато перевізників вводять грошові надбавки, підвищують якість умов праці та компенсують простої машин.

Ситуація посилюється відпливом водіїв на розв'язану Росією повномасштабну війну проти України та інші професії, де потрібне менше навантаження при порівнянній оплаті праці.

Крім цього, 2024 року дефіцит водіїв загострився через розширення вантажних парків компаній. Так, минулого року російські компанії закупили близько 140 тис. вантажівок (приріст становив практично 70% щодо 2022 року).

Водночас виручка автовантажоперевізників з початку року впала на 30% – у середньому до 500 тис. руб. на одну машину. Це пов'язано із падінням паралельного імпорту, вантажопотоку з Китаю та інших країн, а також скороченням виробничих потужностей багатьох підприємств.

Проблеми з роботою в Росії

Як повідомлялося, компанія РЖД ("Российские железные дороги", залізничний оператор Росії) на тлі дефіциту робочих рук почала наймати мігрантів із Африки.

Окрім того, в Росії різко зріс попит на працю неповнолітніх – так, із січня по червень цього року компанії надіслали понад 3 млн запрошень на роботу молодим людям віком від 14 до 18 років, що на 28% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Заклади громадського харчування в Росії своєю чергою зіткнулися з "катастрофічним" дефіцитом кадрів на тлі демографічної кризи та відтоку мігрантів.

Наприкінці липня Центробанк Росії заявив, що забезпеченість кадрами в Росії за другий квартал оновила черговий мінімум за всю історію спостережень.

Причинами назвали демографію та війну, і обидва фактори погіршуються.

У середині червня цього року повідомлялося, що торгівельні мережі в Росії зіткнулися із рекордним за останні 20 років дефіцитом кадрів.

У квітні стало відомо, що російська влада спростить умови залучення працівників до понаднормової роботи в умовах рекордного дефіциту кадрів.

За оцінками російського Центробанку, забезпеченість кадрами в Росії у першому кварталі 2024 року впала до мінімуму за всю історію спостережень. Серед причин дефіциту персоналу: збільшення армії, збільшення кількості робочих місць у ВПК, демографія та від'їзд із країни.

Водночас Росія втрачає трудових мігрантів через зменшення заробітків внаслідок падіння рубля.