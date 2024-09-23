Російський "шахед" імітував атаку на Хмельницьку АЕС, – "Енергоатом"

Вночі 22 вересня було зафіксовано проліт ударного безпілотника поруч з промисловим майданчиком Хмельницької АЕС, він міг імітувати атаку на ядерний об'єкт.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Траєкторія польоту вказує на те, що Росія, ймовірно, намагалася зімітувати атаку безпосередньо на АЕС шляхом різкого відхилення від початкової траєкторії в бік станції, наближення до майданчика, а потім розвороту та повернення на вихідну траєкторію", – йдеться у повідомленні.

В "Енергоатомі" нагадали, що це не перший випадок, коли РФ наражає на небезпеку українські атомні об’єкти, свідомо створюючи загрозу безпеці АЕС.

"Енергоатом" надає інформацію про кожен такий факт відповідним установам для направлення Міністерством закордонних справ України нот до Міжнародного агентства з атомної енергії та інформування вітчизняних і міжнародних організацій", – додали в компанії.

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Як повідомлялося, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга попередив Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про підготовку РФ ударів по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими.

В "Енергоатомі" раніше повідомляли, що менше ніж ніж місяць поруч з українськими АЕС пролетіло понад 100 російських БпЛА та ракет.