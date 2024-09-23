"Українське Дунайське пароплавство" вперше провело капітальну модернізацію теплохода

"Українське Дунайське пароплавство" (ПрАТ "УДП") успішно провело ходові випробування модернізованого теплоходу Kapitan Antypov.

Наразі судно готується до відправки з австрійського Лінцу, де воно проходило модернізацію, до українського Ізмаїлу, повідомив гендиректор державної компанії Дмитро Москаленко на своїй сторінці у Facebook.

"Це перша капітальна модернізація в історії "Українського Дунайського пароплавства". Понад 30 років підприємство користувалось річковим флотом побудованим за радянських часів. Увесь цей час судна лише ремонтувались", – зауважив очільник УДП.

Він перерахував основні зміни, яких зазнав теплохід під час модернізації:

на судні встановлено два нові головні двигуни Mitsubishi – вони потужніші, надійніші, економніші та відповідають екологічному стандарту Евро-5;

встановлена нова система запуску двигунів, що значно спрощує процес запуску;

судно отримало два нових дизель-генератора Volvo Penta, вони значно потужніші – для роботи судна вистачає потужності одного генератору, інший може використовуватись для живлення контейнерів-рефрижераторів;.

облаштована нова надійна система охолодження двигунів із замкненою системою циркуляції охолоджувальної рідини (раніше двигуни охолоджувались напряму забортною водою);

встановлена нова автоматизована система контролю рівня масла;

встановлена нова автоматизована система моніторингу та управління за роботою двигунів;

судно отримало нову систему очищення вихлопних газів з додаванням реагенту AdBlue, що дозволить йому працювати як на Дунаї, так і на Рейні;

облаштовані нові трубопроводи.

Москаленко додав, що судно Kapitan Antypov побудоване 40 років тому на австрійській верфі ÖSWAG, де воно і проходило модернізацію.

За його словами, після неї теплохід Kapitan Antypov можна вважати сучасним судном, адже він відповідає найсучаснішому європейському стандарту ES-TRIN.

Голова УДП нагадав, що наприкінці минулого року пароплавство планувало модернізувати 5 одиниць флоту серії Kapitan Antypov, але власних коштів вистачає лише на перші декілька суден. Для фінансування модернізації решти планують залучити кошти донорів або ж продати частину старого флоту, який не використовується, але у кожному з варіантів потрібно отримати рішення уряду.

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Як повідомлялося, у червні Міжнародна фінансова корпорація (IFC) погодила проведення комплексної перевірки "Українського Дунайського пароплавства" для отримання довгострокового фінансування програми відновлення флоту на суму 86 млн євро.

До того стало відомо, що ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" у 2023 році отримало рекордний в історії прибуток у розмірі 719 млн грн.