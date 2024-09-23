В Україні зростає попит на вживані електромобілі. Як моделі найпопулярніші?
У серпні українці придбали 8,4 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Серед них більшу частку становлять електромобілі.
Про це повідомляє асоціація Укравтопром.
Загалом упродовж серпня свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 25,7 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили третину від цієї кількості.
Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 41%. Далі йдуть бензинові авто – 37%, дизельні – 11%, гібридні – 8% та авто з ГБО – 3%.
Зазначається, що найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:
- Tesla Model Y – 588 одиниць;
- Tesla Model 3 – 434;
- Hyundai Kona – 305;
- Nissan Rogue – 272;
- Mazda CX5 – 238;
- KIA Niro – 238;
- Volkswagen Tiguan – 214;
- Nissan Leaf – 190;
- Volkswagen Golf – 169;
- Chevrolet Bolt – 156.
Як повідомлялося, упродовж серпня в Україні було зареєстровано понад 8,1 тис. нових легкових авто, що на 40% більше, ніж у серпні роком раніше. Це рекордний показник продажів нових легковиків за останні 32 місяці.
Найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були Київ, а також Київська, Дніпропетровська, Львівська та Одеська області.
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