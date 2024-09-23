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авто (4001) продаж (1997) електромобіль (662)

В Україні зростає попит на вживані електромобілі. Як моделі найпопулярніші?

электромобиль

У серпні українці придбали 8,4 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Серед них більшу частку становлять електромобілі.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

Загалом упродовж серпня свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 25,7 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили третину від цієї кількості.

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 41%. Далі йдуть бензинові авто – 37%, дизельні – 11%, гібридні – 8% та авто з ГБО – 3%.

Зазначається, що найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

  • Tesla Model Y – 588 одиниць;
  • Tesla Model 3 – 434;
  • Hyundai Kona – 305;
  • Nissan Rogue – 272;
  • Mazda CX5 – 238;
  • KIA Niro – 238;
  • Volkswagen Tiguan – 214;
  • Nissan Leaf – 190;
  • Volkswagen Golf – 169;
  • Chevrolet Bolt – 156.

Як повідомлялося, упродовж серпня в Україні було зареєстровано понад 8,1 тис. нових легкових авто, що на 40% більше, ніж у серпні роком раніше. Це рекордний показник продажів нових легковиків за останні 32 місяці.

Найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були Київ, а також Київська, Дніпропетровська, Львівська та Одеська області.

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. В той час як йде війна , і кацапи вже знищили половину енергетики країни . !! І можуть знищити ще . Я хз - що в людей в голові .
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23.09.2024 15:26 Відповісти
Это заказной фуфловый опрос,люди берут недорогие Шкоды,Фольсвагены и Рено а это в лучшем случае таблица для мажоров..
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23.09.2024 16:07 Відповісти
Люди думають головою ,бо заряджати авто можна не лише від ахметовської розетки .
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26.09.2024 18:35 Відповісти

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