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хабар (495) Румунія (295) Одарченко (7)

"Слуга народу" Одарченко втік до Румунії і попросив там притулку (оновлено)

одарченко

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для нардепа від "Слуги народу" Андрія Одарченка, який втік за кордон.

Також суд задовольнив клопотання прокурора про стягнення в дохід держави 15 млн грн застави, внесених за нього у якості запобіжного заходу раніше, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Під час засідання суду стало відомо, що Одарченко незаконно перетнув кордон з Румунією, повідомляє Центр протидії корупції. Як повідомили в НАБУ, депутат перетнув кордон в районі населеного пункту Красноїльськ Чернівецької області. При цьому спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук відрядження для виїзду Одарченка за кордон не оформлював.

Прокурорка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Єлена Дроботова під час засідання суду уточнила, що депутат вже попросив про притулок у Румунії, передає "Слово і діло".

За її словами, перед втечею нардеп був у Києві. Тоді він попросив водія зупинити машину поблизу Верховної Ради, повідомивши, що дійде туди пішки. Також Одарченко віддав всі три свої телефони водієві і попросив поставити їх на зарядку. Після цього водій його не бачив.

Як повідомлялося, раніше у САП припускали, що народний депутат зі "Слуги народу" Андрій Одарченко втік за кордон.

18 вересня під час засідання у справі нардепа прокурорка САП повідомила, що депутат покинув територію України. Зокрема, Одарченка не було у Верховні Раді. Раніше він вийшов під заставу в 15 млн грн і здав закордонні паспорти.

У чому підозрюють Одарченка

Як повідомлялося, Одарченка обвинувачують у спробі підкупити голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма біткоїнами в обмін на сприяння в отриманні грошей із фонду ліквідації наслідків збройної агресії на ремонт будівель Державного біотехнологічного університету, де депутат обіймав посаду ректора (дію контракту призупинено).

За це нардеп пообіцяв хабар у Bitcoin в еквіваленті $50 тис., а згодом надав її частину у розмірі 0,39 біткоїна, що на той момент дорівнювало $10 тис.

Це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода, яку вдалося задокументувати у криптовалюті.

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Топ коментарі
+10
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23.09.2024 15:34
+8
У вови не партія , а кримінальне угрупування .
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23.09.2024 15:41
+7
Накрався і можна вже в Монако! Хто наступний?
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23.09.2024 15:32
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На друганов президента
Пейджеров не напасешься
Фабрику надо открывать
И делать пейджеры до тех пор
Пока не закончатся друганы президента
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23.09.2024 15:29 Відповісти
Для заслуженого відпочинку. Відроджується одне питання - як зараз почувається все стадо, яке за нього голосувало?
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23.09.2024 15:30 Відповісти
Абсолютно прекрасно.В них одна пластинка,Порох би вже все здав
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23.09.2024 15:32 Відповісти
Там такмй мінісум голо сував, якось пох...нехай сплять погано
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23.09.2024 15:41 Відповісти
Ще одни слуга пішов в ліс. Просрочений такими темпами скоро всю свою шоблу про.бе
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23.09.2024 15:31 Відповісти
Це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода, яку вдалося задокументувати у криптовалюті. Джерело: https://biz.censor.net/n3511351
А коли "в історії антикорупційних органів" з*явиться "перший депутат Слуги народу, справу якого довели до суду з відповідним злочину реальним покаранням?
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23.09.2024 15:32 Відповісти
САП, в сраку собі засуньте ту заставу.
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23.09.2024 15:32 Відповісти
Накрався і можна вже в Монако! Хто наступний?
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23.09.2024 15:32 Відповісти
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23.09.2024 15:34 Відповісти
Все за списком! Не хвилюйся!
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23.09.2024 15:36 Відповісти
Поки ще не всі депутати за кордон втекли,то ще не вмерли України ,ні слава,ні воля!
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23.09.2024 15:35 Відповісти
У вови не партія , а кримінальне угрупування .
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23.09.2024 15:41 Відповісти
яник у шоці
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23.09.2024 15:42 Відповісти
Що? Опять?
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23.09.2024 15:42 Відповісти
Може час приймати ставки на тоталізаторі?
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23.09.2024 15:43 Відповісти
Цікаво, що покаже перевірка влади на педикульоз?..
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23.09.2024 15:45 Відповісти
Привіт всім 75% які голосували за слуг народу.Таке враження що в тиждень один слуга народу втікає за кордон.Цікаво виборці зроблять висновки?
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23.09.2024 15:49 Відповісти
та шо ж такое!
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23.09.2024 15:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=66yHf8Mv1SQ
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23.09.2024 15:57 Відповісти
Як це, не законно? Він, що манівцями втік?
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23.09.2024 16:16 Відповісти
Кажуть кворуму немає більше як півроку. Тоді усі закони, про мобілізацію та військовий стан в тому числі, виходить не дійсні...
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23.09.2024 16:47 Відповісти
Кажуть кацапів ї.уть в ср@ку, попа не болить?
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23.09.2024 17:28 Відповісти
Ти захищаєш депутатів чи як?
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23.09.2024 19:10 Відповісти
О Боже, так Стефанчука підставив хахахахаха, кловуни *****
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23.09.2024 16:48 Відповісти
Взагалі то, це потужне надбання. Україна й тут попереду. Наші можновладці беруть хабарі у крипті, пишаймося!
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23.09.2024 17:03 Відповісти
Одного Бубон хотів знищити, другого переслідує шапіто,напевне за статевими ознаками. Роблять з Бубона якогось монстра. А він просто па пріколу.
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23.09.2024 18:11 Відповісти
продажні ***** з ВАКСу, гірше ніж кацапи !!! Чому ні одна суддівська паскуда не покарана...!?!?
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23.09.2024 21:51 Відповісти
Хтось дочитав статтю до кінця ?
Чи ні ?
Людина намагалася дати хабар, для отримання коштів на ремонт державного закладу......
Дуже цікаво, можливо це вперше в історії України....
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24.09.2024 13:52 Відповісти
Депутат, однак, заперечує, що перераховував гроші, пише LIGA.net. За його словами, він лише допомагав розібратися Найєму в криптовалютах.

Одарченко також припускав, що справу проти нього ініціювали вороги, яких він міг нажити як член антикорупційного комітету Верховної Ради. Джерело: https://biz.censor.net/n3484691
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24.09.2024 13:54 Відповісти

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