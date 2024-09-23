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акциз (262) тютюн (306) Новини компаній (3181)

Депутати готуються підвищити акцизи на тютюнові вироби

акциз,марка,єакциз

Верховна Рада вже підвищила акцизи на пальне і тепер планує зробити це і для тютюнових виробів, щоправда дискусії у профільному парламентському комітеті ще тривають. Однак іншого шляху окрім поступового зростання акцизів в Україні немає, вважають експерти.

Про це йдеться в сюжеті ICTV.

Зараз в Україні ж акцизи на тютюнові вироби є одними з найнижчих в Європі.

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що на сьогоднішній момент у нас приблизна величина акцизу на тисячу сигарет десь на рівні 46-47 євро.

"Цей акциз мінімальний, тому що в країнах Європи, в дійсності він є набагато більший. В якості прикладу Фінляндія – там більше 300 євро, в наших сусідів він більше 90 євро", – сказав він.

За його словами, зараз в українському бюджеті є велика дефіцитна діра, то ж безумовно потрібні кошти на оборону, на посилення армії, тому найбільш доступний, на думку уряду і депутатів спосіб – це підвищення саме акцизів на пальне, на алкогольну продукцію і на тютюнову.

Законотворці пропонують перевести ставки акцизу з гривні у євро, а також змінити підхід до оподаткування на звичайні сигарети і тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕНи). Акциз на сигарети зростатиме поступово – на 5% щороку, щоб у 2028 році він був 90 євро, а от для ТВЕНів він буде нижчим – 72 євро.

Це виправдано, наголошують фахівці, адже податки на сигарети та ТВЕНи мають бути різними.

Голова ради Інституту податкових реформ Олена Хотенко додала, що податок на акциз – це податок на шкоду. Вже є безліч досліджень є, в тому числі і Британії і Чехії, де йдеться про те, що оподаткування на ТВЕН порівняно зі звичайними сигаретами має бути меншим, оскільки ТВЕН – це продукт зі зниженим ризиком.

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Така податкова диференціація на сигарети і ТВЕНи потрібна щоб гармонізувати наше законодавство з ЄС. Там різниця в акцизах на звичайні сигарети та ТВЕНи сягає в середньому 66%.

Навіть Молдова нещодавно прийняла диференціацію. Україна залишається єдиною у Європі, де немає диференціації. Запланована урядом диференціація в оподаткуванні тютюнових виробів становитиме лише 20% до 2029 року.

В уряді розраховують, що підвищення акцизів на всі тютюнові вироби дозволить зібрати до бюджету до 2029 року додаткові 28 млрд грн.

Ці гроші нам потрібні вже сьогодні, адже фінансування оборони постійно зростає.

Експерти ж наголошують, аби підвищені акцизи та податки спрацювали – також ефективно мають працювати і податкова з митницею і оновлене Бюро економічної безпеки.

Автор: 
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Топ коментарі
+13
"В якості прикладу Фінляндія - там більше 300 євро"

В якості прикладу Фінляндія - За даними Статистичного управління Фінляндії (Tilastokeskus), середня зарплата у Фінляндії на кінець 2022 року становила близько 3800 євро.
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23.09.2024 14:28
+9
...Однак іншого шляху окрім поступового зростання акцизів в Україні немає... А менше пиНдити та пересісти на Ланоси не пробували?
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23.09.2024 14:40
+9
Майже як у наших вчителів
Ще трохи, і фінни нас наздоженуть
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23.09.2024 14:54
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Правила форума Рада форумчан
пити буду, але, курити не кину!
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23.09.2024 14:26 Відповісти
А я кинула..ще 2 роки тому, як ціни є@анулись..

Мене інше хвилює..хлопцям без курива ніяк, тому враження - що зелені п@дари шукають будь які шпарини, щоб грошей урвати...а на медичний спирт акциз є?
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23.09.2024 14:32 Відповісти
В тому то і справа. Зараз пачка цигарок коштує дорожче ніж півлітра горілки.
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23.09.2024 14:41 Відповісти
Респект)
Теж покинув майже рік тому. Політ нормальний
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23.09.2024 14:52 Відповісти
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23.09.2024 15:13 Відповісти
Колись на початку 90-х і таке курив
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23.09.2024 16:05 Відповісти
Я - кємєл. Жовтий.
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23.09.2024 15:17 Відповісти
Я синій.
До речі, ціни рвонули у гору саме сьоння(((
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23.09.2024 15:21 Відповісти
піндерасти..що ще можна сказати..
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23.09.2024 16:04 Відповісти
Сині я не міг курити. Року з 98-99-го, як з'явилися "Прилуки" червоні, тільки їх і шмалив.
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23.09.2024 16:07 Відповісти
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23.09.2024 18:07 Відповісти
"В якості прикладу Фінляндія - там більше 300 євро"

В якості прикладу Фінляндія - За даними Статистичного управління Фінляндії (Tilastokeskus), середня зарплата у Фінляндії на кінець 2022 року становила близько 3800 євро.
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23.09.2024 14:28 Відповісти
Майже як у наших вчителів
Ще трохи, і фінни нас наздоженуть
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23.09.2024 14:54 Відповісти
переходим на Cannabis ?
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23.09.2024 14:35 Відповісти
Вирощуєте?)
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23.09.2024 18:21 Відповісти
Браво!Жгітє,зелупи!
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23.09.2024 14:37 Відповісти
...Однак іншого шляху окрім поступового зростання акцизів в Україні немає... А менше пиНдити та пересісти на Ланоси не пробували?
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23.09.2024 14:40 Відповісти
а на новые авто не судьба повысить?
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23.09.2024 14:46 Відповісти
Не так. Бо волонтери можуть й нові купити.

Треба - зняти всі акцизи на волонтерів та волонтерські групи, які відомі всім.
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23.09.2024 16:05 Відповісти
"акцизи на тютюнові вироби є одними з найнижчих в Європі"
Вчергове ставлю просте питання - а доходи у людей вже як в Європі?
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23.09.2024 14:51 Відповісти
Ну Суууки!!
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23.09.2024 14:52 Відповісти
Їздити на авто і ще й палити стало невигідно... Потрібно щось кидати!!!
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23.09.2024 14:57 Відповісти
Флудити)) відключіть собі інет)))
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23.09.2024 16:06 Відповісти
Кинув палити рік тому. Всім раджу. Відчуваю себе набагато краще.

А взагалі нічого нового. Завжди доїли дві категорії населення - автомобілістів та курців. Тим акциз на паливо, іншім на тютюн.
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23.09.2024 15:02 Відповісти
алкоголь ? забули?
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23.09.2024 15:16 Відповісти
Кидайте авто - ходити пішки більш корисно.
Кидайте їсти м"ясо - їсти овочі біль корисно.
Переїздіть жити жити в глухе село - чисте повітря.
Вирщуйте все самі - тільки натуральне.
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23.09.2024 15:59 Відповісти
Прошу пораду. Я не ходжу. Що робити?
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23.09.2024 16:08 Відповісти
Співчуваю.

Мої пораду були для тих, хто любить "Всім раджу."
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23.09.2024 17:39 Відповісти
🥺☹️😢🌻
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23.09.2024 18:15 Відповісти
Но що, громадяни...будемо донити на цигарки. Окремий фонд тільки волонтери нехай створять..
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23.09.2024 15:20 Відповісти
Дядьку, а що ви любите найбільше у світі ? -- Курити ! -- Ну, це зрозуміло, а ще що ? -- Та теє діло з жінками люблю робити, так люблю, що увесь би туди заліз, тільки губи оставив би ! -- А губи чого ? -- А щоб курити !
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23.09.2024 18:26 Відповісти

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