"Укренерго" хоче підвищити тариф на передачу електроенергії на 50%

Оператор енергосистеми України НЕК "Укренерго" пропонує підвищити тариф на передачу електроенергії на 2025 рік на 48% – до 783,71 грн за МВт-год (без ПДВ).

Тариф на передачу для "зеленої" металургії пропонується встановити на рівні 441,05 грн за МВт-год, повідомляє галузеве видання ExPro із посиланням на проєкт рішення, який ще має розглянути Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

За розрахунками компанії, майже 50% її витрат припадатиме на виконання спеціальних обов'язків, переважно з оплати "зеленого тарифу", – 33,6 млрд грн з 77,1 млрд грн.

Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат у 2025 році плануються на рівні 18,35 млрд грн.

Водночас "Укренерго" пропонує підвищити тариф на послуги з диспетчерського управління на 2025 рік до 104,7 грн за МВт-год, що майже відповідає чинному тарифу (104,57 грн за МВт-год).

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Як повідомлялсоя, НКРЕКП підвищила тариф НЕК "Укренерго" на послуги із передачі із 1 січня 2024 року на 9% – до 528,57 грн за МВт-год, хоча раніше планувалося збільшити його суттєвіше.

Окремий пільговий тариф на передання для підприємств "зеленої" електрометалургії підвищили на 74% – з 209,42 грн до 364,70 грн/МВт-год.