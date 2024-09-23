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"Укренерго" хоче підвищити тариф на передачу електроенергії на 50%

укрэнерго

Оператор енергосистеми України НЕК "Укренерго" пропонує підвищити тариф на передачу електроенергії на 2025 рік на 48% – до 783,71 грн за МВт-год (без ПДВ).

Тариф на передачу для "зеленої" металургії пропонується встановити на рівні 441,05 грн за МВт-год, повідомляє галузеве видання ExPro із посиланням на проєкт рішення, який ще має розглянути Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

За розрахунками компанії, майже 50% її витрат припадатиме на виконання спеціальних обов'язків, переважно з оплати "зеленого тарифу", – 33,6 млрд грн з 77,1 млрд грн.

Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат у 2025 році плануються на рівні 18,35 млрд грн.

Водночас "Укренерго" пропонує підвищити тариф на послуги з диспетчерського управління на 2025 рік до 104,7 грн за МВт-год, що майже відповідає чинному тарифу (104,57 грн за МВт-год).

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Як повідомлялсоя, НКРЕКП підвищила тариф НЕК "Укренерго" на послуги із передачі із 1 січня 2024 року на 9% – до 528,57 грн за МВт-год, хоча раніше планувалося збільшити його суттєвіше.

Окремий пільговий тариф на передання для підприємств "зеленої" електрометалургії підвищили на 74% – з 209,42 грн до 364,70 грн/МВт-год.

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Топ коментарі
+24
А нагадайте, який виродок заявляв, що поки іде війна, тарифи на комунальні послуги не зміняться? Чи то воно обдовбане було коли це патякало?
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23.09.2024 14:33
+14
Чудова новина! Прокладка, яка не має ніякого відношення до генерації електроенергії хоче підвищити тарифи на щось там, бо її потужним менеджерам мабуть вже не вистачає на хліб з маслом
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23.09.2024 14:40
+13
оце діло!
ще одна платіжка, про оплату, доставки електрики, до квартири.
я, так розумію, це наполеглива вимога від мвф і сша?
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23.09.2024 14:24
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оце діло!
ще одна платіжка, про оплату, доставки електрики, до квартири.
я, так розумію, це наполеглива вимога від мвф і сша?
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23.09.2024 14:24 Відповісти
Угу...А ще до них приєдналися верфі,на яких будують яхти Ахметову.
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23.09.2024 14:41 Відповісти
А нагадайте, який виродок заявляв, що поки іде війна, тарифи на комунальні послуги не зміняться? Чи то воно обдовбане було коли це патякало?
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23.09.2024 14:33 Відповісти
Його запевнили, що за 2-3 тижні ніхто й не згадає про це.
Але щось пішло не за "планом".
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23.09.2024 14:46 Відповісти
А що то х@уйло вже не хрюкало ,про потужну перемогу у жовтні сподіваюся чули
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25.09.2024 08:12 Відповісти
та на біса ви там дуркуєте, піднімайте на 273%, а "зеленій" металургії все безкоштовно має бути, спонсорів віслюків потрібно підтримувати українцям, що тимчасово не обрізані...
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23.09.2024 14:35 Відповісти
Чудова новина! Прокладка, яка не має ніякого відношення до генерації електроенергії хоче підвищити тарифи на щось там, бо її потужним менеджерам мабуть вже не вистачає на хліб з маслом
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23.09.2024 14:40 Відповісти
прокладка всі мережі та всі підстанції це майно прокладок.
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23.09.2024 15:09 Відповісти
в прокладки в руках рубильник. Знаете сколько стоит работа диспетчеров чтобы кнопки Вкл/Откл нажимать? Сто ********** гривен. А зарплата директора "Укрэнерго"? АДЫН лям в месяц. Как жить на такую "нищенскую" зарплату?
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23.09.2024 16:50 Відповісти
Прокладка це твій мозок, який тобі навряд чи потрібен. Хоча б почитай інформацію, за що відповідає укренерго.
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24.09.2024 08:40 Відповісти
Ага, обісрати й знецінити - це наше все
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24.09.2024 08:52 Відповісти
Зачем эти полумеры ?
Просто умножайте на 2 и будет нормально ....
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23.09.2024 14:40 Відповісти
Я так розумію , що поки ми їх не винесемо вперед ногами (в буквальному сенсі ) , вони не зупиняться .
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23.09.2024 14:46 Відповісти
Дешевше вже купувати в ЄС, ніж у Зе-клоунів.
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23.09.2024 14:48 Відповісти
В том то и дело, что не покупать. Хотят брать за доставку, Такая себе "Новая почта" - монополист. Ничего, как очередной грабеж, в этом нет
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23.09.2024 16:57 Відповісти
Дешевше робити свою сес і вертіти на чому хош ахметку ,що розумні українці зараз і роблять
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25.09.2024 08:14 Відповісти
Зєлю - на нари!
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23.09.2024 14:49 Відповісти
От для кого такі новини? Хто це буде сидіти та калькулювати скільки в кінцевому варіанту буде коштувати енергія для простої людини та скільки вона коштуватиме для підприємств? Можна писати, що ахмєтка хоче зробити енергію для простих споживачів наприклад 10 грн з квт, а для підприємств 20. Тоді можна буде вирахувати на який відсоток здорожчає хліб, овочі, м'ясо та т.і.
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23.09.2024 14:55 Відповісти
рижий поц не єдиний власник олбенерго в Україні він взагалі має у влісності манше обленерго ніж КаламойшаГригоришин.
Все ж є в інтернеті, але дурачки думають що раз у Києві та області ДЕТЕК значить вся країна під ним.
А інші провокатори весь негатив скидають на татарина, хоча є ще такі підори власники як Суркіси Льовочкіни Ярославські Бойки Медведчуки, от так от малята.
Але хто насрав вам у штанці, правильно Ахмет...
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23.09.2024 15:19 Відповісти
Вибачте шо для вас не всіх поців перерахував...
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23.09.2024 17:19 Відповісти
Компенсація доброму дядечку Ахмєтову за труд на благо України
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23.09.2024 14:58 Відповісти
Та ще братикам шурмам,"потужним"кураторам з перенаправленням коштів з держбюджету на лугандонські території за непоставлену " зеленими батарейками "електроенергію...
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23.09.2024 15:12 Відповісти
чому не на 500%?
Тим більше, є світло, або нема, для цієї послуги начхати. Плати по повній. Жодних перерахунків у зв'язку з відсутністю світла на платіжку за передачу електирики не впливає.
Фактично це платіж за повітря.
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23.09.2024 15:20 Відповісти
Чому ж за повітря. Це налог на потужність та незламність.
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23.09.2024 16:01 Відповісти
є таке слово податок...
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24.09.2024 11:29 Відповісти
Авжеж. Ще є слово <*******
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24.09.2024 13:11 Відповісти
не заперечую, але на пАтужне гундосіння, лідора клінічних ідіотів імені 73%.
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24.09.2024 21:20 Відповісти
І знову все пройде шито,крито, окрім звісно реакції" тієї,щовкралавсьо",яка криком кричала про продаж української землі, гральний бізнес,канабісні маніпуляції і багато ще всяких олігархічних нищяків.Яка до речі і зараз не мовчить намагаючись донести і зараз до"розумного українськоговиборця"як його дурять і грабують.І в той же час" незалежніпатріотичніЗМІ" далі клепають на Юлю фсбешну шнягу.
Жодного разу не спростувавши пред'яви в бік"новихмолодихліц.
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23.09.2024 16:21 Відповісти
ще одна закохана ікринка, що цілуватиме пісок на котрий сходила ТЮлька, знайшло не скурвлену курву...
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24.09.2024 11:31 Відповісти
Недовіра керівництву Укренерго! Бидлоту у відставку та до суду.
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23.09.2024 16:23 Відповісти
я не буду платить, у меня нет денег, я пенсионер.. отключайте нахрен. буду сидеть темноте
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23.09.2024 16:57 Відповісти
да поскорее бы вас всех отрубили. Надоело что я плачу всегда вовремя и по счету, а ****** деды не платят. Не можешь платить - продавай свою хибару и съезжай на меньшую а на разницу живи. Не можешь - ****** работать, мои дед с бабушкой батрачили до 65 вроде, при том, что они -44/45 года. Не можешь батрачить-ложись и умирай, хоть наследство оставишь молодым, если от тебя больше пользы нет
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24.09.2024 10:18 Відповісти
Совсем уже сдурели что ли ???
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23.09.2024 19:12 Відповісти
Гуляти так гуляти живемо один раз... бариги Зеленськоґо ****** по повному. Вони зараз поза законом але інших вибрати не можемо.
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24.09.2024 14:50 Відповісти

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