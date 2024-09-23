"Укренерго" хоче підвищити тариф на передачу електроенергії на 50%
Оператор енергосистеми України НЕК "Укренерго" пропонує підвищити тариф на передачу електроенергії на 2025 рік на 48% – до 783,71 грн за МВт-год (без ПДВ).
Тариф на передачу для "зеленої" металургії пропонується встановити на рівні 441,05 грн за МВт-год, повідомляє галузеве видання ExPro із посиланням на проєкт рішення, який ще має розглянути Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
За розрахунками компанії, майже 50% її витрат припадатиме на виконання спеціальних обов'язків, переважно з оплати "зеленого тарифу", – 33,6 млрд грн з 77,1 млрд грн.
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат у 2025 році плануються на рівні 18,35 млрд грн.
Водночас "Укренерго" пропонує підвищити тариф на послуги з диспетчерського управління на 2025 рік до 104,7 грн за МВт-год, що майже відповідає чинному тарифу (104,57 грн за МВт-год).
Як повідомлялсоя, НКРЕКП підвищила тариф НЕК "Укренерго" на послуги із передачі із 1 січня 2024 року на 9% – до 528,57 грн за МВт-год, хоча раніше планувалося збільшити його суттєвіше.
Окремий пільговий тариф на передання для підприємств "зеленої" електрометалургії підвищили на 74% – з 209,42 грн до 364,70 грн/МВт-год.
Будь ласка, зачекайте...
ще одна платіжка, про оплату, доставки електрики, до квартири.
я, так розумію, це наполеглива вимога від мвф і сша?
Але щось пішло не за "планом".
Просто умножайте на 2 и будет нормально ....
Все ж є в інтернеті, але дурачки думають що раз у Києві та області ДЕТЕК значить вся країна під ним.
А інші провокатори весь негатив скидають на татарина, хоча є ще такі підори власники як Суркіси Льовочкіни Ярославські Бойки Медведчуки, от так от малята.
Але хто насрав вам у штанці, правильно Ахмет...
Тим більше, є світло, або нема, для цієї послуги начхати. Плати по повній. Жодних перерахунків у зв'язку з відсутністю світла на платіжку за передачу електирики не впливає.
Фактично це платіж за повітря.
Жодного разу не спростувавши пред'яви в бік"новихмолодихліц.