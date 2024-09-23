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Українська ГТС зможе працювати в реверсі у разі припинення транзиту газу в Європу, – ЗМІ

газ,гтс,газопровод

Українська газотранспортна система технічно готова до роботи в реверсному режимі після того, як наприкінці року закінчиться дія контракту на транзит російського газу в Європу.

Про це пише Інтерфакс-Україна із посиланням на джерело в уряді.

За його словами, відповідні запевнення щодо можливості постачання газу українським споживачам за відсутності його транзиту до Європи дала НАК "Нафтогаз України".

Коментуючи можливість постачань у 2025 році природного газу за контрактом між європейськими компаніями та Азербайджаном, співрозмовник зазначив, що наразі до уряду з подібними пропозиціями не зверталися.

Водночас він наголосив, що згідно зі ст. 272 Угоди про Асоціацію з ЄС Україна, зобов'язана забезпечити такий транзит у разі надходження відповідних звернень європейських партнерів, нагадавши, що Угорщину і Словаччину не обмежують санкціями в закупівлях трубопровідного газу.

Як приклад співрозмовник навів перехід угорської компанії MOL на закупівлю російської нафти на кордоні з Білоруссю та її транзит українським нафтопроводом.

За словами співрозмовника, в уряді України в майбутньому сподіваються на повну відмову в Європі від російських енергоносіїв з огляду на зростання альтернативних постачань і появу нових маршрутів транспортування, зокрема, з Хорватії, вартість яких знижуватиметься зі зростанням обсягів.

Джерело також наголосило на важливості створення запасів дизельного пального в європейських країнах-сусідах України, адже тільки в лікарнях стоять 12 тис. дизельних генераторів середньою потужністю по 1 МВт, ними також забезпечено 80% закладів освіти, і у великих обсягах дизель-генератори закуповували бізнес і населення.

Що відомо про майбутнє транзиту газу через Україну?

Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив переговори про транзит газу з Азербайджану до ЄС замість російського. Він уточнив, що угода про заміну російського газу азербайджанським є "однією з пропозицій", які зараз обговорюються.

Згодом президент Азербайджану Ільхам Алієв заявляв, що нібито Україна та ЄС звернулися до Азербайджану з проханням постачати природний газ до Європи через Україну після закінчення чинного контракту з Росією наприкінці 2024 року.

Водночас серпні російський "Газпром" під час візиту Путіна до Азербайджану підписав угоду "про розширення різнопланового стратегічного партнерства" з азербайджанською державною азербайджанською нафтовою компанією SOCAR. Тоді до складу російської делегації увійшли, зокрема, представники "Газпрому" на чолі з головою правління компанії Олексієм Міллером.

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У червні Bloomberg із посиланням на джерела повідомляв, що дипломати ЄС ведуть переговори про збереження транзиту газу через Україну. Один із варіантів полягає в тому, щоб європейські компанії купували газ з Азербайджану і закачували його в російські трубопроводи, що йдуть до Європи через Україну. Наразі кілька держав Європи продовжують отримувати газ з Росії трубопроводом через Україну.

Своєю чергою німецьке видання Handelsblatt писало, що Єврокомісія також розглядає варіант збереження транзиту російського газу через Україну, але через європейського посередника, який купуватиме газ на російсько-українському кордоні та оплачуватиме його транзит через Україну.

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Це до першого прильоту по компресорній станції або трубі яку неможливо захистити. На такій протяжності. Транзит то єдине що рятує цю трубу не піти шляхом енергетики.
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24.09.2024 11:20 Відповісти

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