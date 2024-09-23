Понад 60% українських біженців у Литві знайшли роботу

Майже 62% українських біженців у Литві є працевлаштованими.

Як пише Delfi, про це свідчать дані Вільнюського офісу Міжнародної організації з міграції, передає "Європейська правда".

Зазначається, що причин такої досить високої зайнятості кілька: у Литві можна домовитися російською мовою; у центрах реєстрації, де був найбільший потік військових біженців з України, надавалися комплексні послуги, від реєстрації до дитячих садків.

"Крім того, українці, які оселилися в сім'ях, у багатьох випадках також отримували від родин безоплатний супровід лабіринтами литовської правової системи, системи працевлаштування та охорони здоров'я", – повідомили в організації.

Основними потребами українців були фінансова безпека (62%), курси литовської мови (43%), працевлаштування (36%). Попит на мовні курси збільшився з 8% до 43%.

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Наразі близько 12% українців зазначають, що їхні розмовні навички литовської мови дуже хороші, а 47% стверджують, що їм не вистачає знань.

За даними Міністерства соціального захисту і праці, частка податків, які сплачують українці, також зростає. У 2022 році українці заплатили до держбюджету 45 млн євро, у 2023 році – 95 млн євро, а за 7 місяців цього року – 65,2 млн євро, що на 13 млн євро або на 25% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Водночас Державна податкова інспекція повідомляє, що 2022 року українців, які декларували свої доходи, було майже 2000, а 2023 року це число сягнуло 3253. Найпопулярніші сфери самозайнятості – транспорт, краса, кур'єрська діяльність.

Як повідомлялося, за 2023 рік кількість працевлаштованих українських біженців в Естонії зросла і зараз становить майже 60%.