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Управління державної охорони накупило нових елітних позашляховиків Toyota по 4 мільйони гривень за штуку

Toyota Land Cruiser

Управління державної охорони України 16 вересня уклало угоду на придбання чотирьох спеціалізованих автомобілів на базі Toyota Land Cruiser по 3,93 млн грн за одиницю.

Загальна вартість контракту з єдиним учасником торгів – ТОВ "ВіДі Автострада" склала 15,73 млн грн, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

За підрахунками видання, 3,93 млн грн за Toyota Land Cruiser – це рекордна ціна за будь-який легковий автомобіль у закупівлях в системі Prozorro цього року. Раніше рекорд також належав Управлінню держохорони, воно у серпні замовило три розкішні позашляховики Lexus по 3,27 млн грн у ТОВ "ВіДі Еліт".

За умовами угоди, державний замовник до 25 грудня має отримати чотири чорні позашляховики 2024 року випуску з дизельним двигуном об’ємом 3.3 л, що забезпечує потужність понад 300 к.с., максимальну швидкість 210 км/год та розгін до "сотні" за 6,9 секунд.

Автівки матимуть підігрів керма та сидінь, звукопоглинаюче скло передніх дверей, іонізацію салону, підігрів лобового скла та інші опції для комфорту водія і пасажирів. Системи активної та пасивної безпеки включають огляд на 360 градусів, стабілізацію, моніторинг тиску в шинах, систему попередження про зіткнення, датчики паркування тощо.

Додаткове обладнання для автомобілів передбачає металевий захист двигуна, захисну решітку в радіаторі, зимову гуму, тонування вікон (крім лобового) та дорожній набір автомобіліста. Спеціалізоване обладнання – світлодіодні фари у решітку радіатора та під заднє скло, сигнальні маячки, а також потужний гучномовний пристрій з дистанційним світло-керуванням.

Найближчою до опису замовленої на тендері є модель Toyota Land Cruiser 300 з 3.3 Twin Turbo двигуном у комплектації Premium ціною близько 3,6 - 3,9 млн грн.

На сайтах дилерів її описують як "нове покоління легендарного "Ленд Крузер", створене для "автолюбителів, які не звикли задовольнятися посередністю".

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Управління державної охорони почало купувати дорогі "лексуси" і "лендкрузери" після призначення новим керівником у червні цього року Олександра Морозова. Представляючи його, президент Володимир Зеленський заявив, що у нового керівника "є карт-бланш на зміни".

"Ідеться про підвищення рівня бойової та мобілізаційної готовності особового складу й нові підходи до рекрутингу кадрів для відомства; удосконалення матеріально-технічної та навчальної баз УДО", – повідомляла тоді пресслужба президента.

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Топ коментарі
+20
А українці хто скільки зможе скидаються на 'корчі' для ЗСУ.
Браво зелені. Ви зробили українців вчергове.
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23.09.2024 13:45
+13
норм.Безпека ОП понад усе.
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23.09.2024 13:36
+13
******* навибирали ****** в 2019, тепер не скІглІть
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23.09.2024 14:19
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норм.Безпека ОП понад усе.
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23.09.2024 13:36 Відповісти
******* навибирали ****** в 2019, тепер не скІглІть
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23.09.2024 14:19 Відповісти
тоді, варто було б презервативи закуповувати, щоб дЄрьмак Ваву не завагітнів.
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23.09.2024 14:38 Відповісти
не ОП, а жОПи.....
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23.09.2024 15:17 Відповісти
"президент Володимир Зеленський заявив, що у нового керівника "є карт-бланш на зміни" - що не ясно ?
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23.09.2024 15:46 Відповісти
Не ясно на що іменно "карт-бланш" був.Тепер зрозуміло
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23.09.2024 16:05 Відповісти
Кучеряво живем під час віини
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23.09.2024 13:37 Відповісти
Та не те купили, треба було майбахи і ролройси брати
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23.09.2024 13:39 Відповісти
Переїхати б отих чиновників тими крузаками
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23.09.2024 13:41 Відповісти
назк, не бачить нічого протиправного.
чиновники, мають повне право жити в тридцяти квартирах з талановитими дружинами/тещами/ батьками та губатими коханками.
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23.09.2024 13:42 Відповісти
У елітних злодіїв, має бути елітна охорона.
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23.09.2024 13:44 Відповісти
А українці хто скільки зможе скидаються на 'корчі' для ЗСУ.
Браво зелені. Ви зробили українців вчергове.
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23.09.2024 13:45 Відповісти
Щоби вони на тих машинах порозбивалися.В державі все окей,зарплата для людей 2000 доларів,пенсіонери мають 1000 доларів пенсії,війни немає.Дурдом.
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23.09.2024 13:49 Відповісти
На Заході є дві категорії політиків по відношенню до подібних епізодів:
1. Як з Пакістаном "він сучий син, але наш сучий син"
2. Куди йдуть наші гроші?
Яка б там пропорція між ними не була, але друга категорія звісно "зрадіє" цій новині із України.
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23.09.2024 13:50 Відповісти
Не хвилюйтеся. Чай не свої гроші. Партнери ще дадуть.
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23.09.2024 14:01 Відповісти
А на чому їм кататись , ,,Таврії" закінчились?
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23.09.2024 14:03 Відповісти
Хай на лісапети сідають
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23.09.2024 15:40 Відповісти
Ну от в Закарпатті навіть під час повномасштабної війни збирають Шкода Кодяк та Карок, які в 2-3 рази дешевші...
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23.09.2024 16:32 Відповісти
А ви нещасні там волонтери їб@ться збираючи по 10 евро на бу позашляховик для нуля, якого потім інші волонтери мусять ще і обладнувати.
Не всім Україна Ненька!
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23.09.2024 14:06 Відповісти
А потім наркалиги його спалять, під наглядом поліцаїв . А поліцаї зловлять підпалювачів і піднімуть показники.
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23.09.2024 15:50 Відповісти
еще на 4 лимона забронируют....
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23.09.2024 14:08 Відповісти
Просто суууки!!
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23.09.2024 14:33 Відповісти
Як же це все гидко.Одні донбаське болото місять а другі в тилу шикують.Але нарід терпить.Наріду дали можливість відкупитися.Нарід мріє що йому теж щось урвати з стола барського вдастся.ненавиджу нарід.Приїзджаєш у відпустку а двір автівками недешевими забитий.Електричних від 10к як насрано.якісь 2 у нас України.Накуй я ту првістку брав і в військ йшов?Щоб мене зараз усі ідіотом вважали?Навіть родина найближча.Гидко,плять
.
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23.09.2024 16:11 Відповісти
От сцуки! Коли ж вони нажруться?
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23.09.2024 17:33 Відповісти
американска державна служба охорона завила мовчки в сторонци и мрие про такого презеса як в Украини
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23.09.2024 18:03 Відповісти
і сьогодні на цензорі "Зв'язківці із 242 ОбТрО просять допомогти закрити збір на авто для виконання бойових завдань " як так?Ку..ви зелені????
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23.09.2024 18:06 Відповісти
Чи не стали ми банановою республікою ? Серед злиднів найбільша кількість нових Ленд Крузерів серед всього світу.
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23.09.2024 18:20 Відповісти
Термін " автолюбитель", з'явився у совку, означав власника приватного авто і мав " непрофесійні" права. Який зміст рекламщики зараз вкладають у це словосполучення нікому не зрозуміло.
Може серед них водяться автонєлюбителі ?
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23.09.2024 19:31 Відповісти
Ці гниди гірші за загарбників. І з ними треба як з ворогами.
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23.09.2024 19:32 Відповісти
Так ето старая схема. Мусора ей тольже пользуются. За госсчет для организации покупаются елитные иномарки. А потом списываются и за копейки свои же покупают почти новенькие машины с минимальным пробегом.
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23.09.2024 19:44 Відповісти
Охорона чого дайте їм автомата і на передову в піхоту щоб знали ціну поту а не кліматкомфор пліції пікапи охороні джипи всіх на передову з автомобілями
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24.09.2024 20:25 Відповісти
Це все чого зараз так не вистачає....одні скачуть другі плачуть.
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25.09.2024 07:54 Відповісти

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