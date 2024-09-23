Хакери ГУР атакували ще два російські банки, – ЗМІ

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони атакували АТ "Россільгоспбанк" і ПАТ "Московський кредитний банк".

Про це пише Укрінформ із посиланням на джерело у розвідці.

Зазначається, що внаслідок атаки порушено роботу сайтів, немає доступу до послуг інтернет-банкінгу, не працюють мобільні застосунки.

"Технічні служби банків поки що навіть приблизно не можуть визначити, коли відновиться стабільна робота сервісів", – додав співрозмовник агентства.

За його словами, фінансові установи РФ є законними цілями для українських Сил безпеки і оборони, оскільки всі вони беруть участь у фінансуванні окупаційної армії.

Як повідомлялося, 14 вересня хакери ГУР здійснили чергову кібератаку на банківську систему Росії. Зокрема, потрапили "Банк Росія", "Тінькофф банк", "Газ банк" та платіжна система "СБП".

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Нагадаємо, 23 липня українські кіберфахівці розпочали масштабну кібератаку проти російського фінсектору. Унаслідок удару припинилася або значно ускладнилася робота російських платіжних систем, мобільних застосунків банків, особистих кабінетів, системи оплати послуг в громадському транспорті тощо.

Пізніше під удар потрапили популярні онлайн-месенжери, інтернет-провайдери й надавачі телекомунікаційних послуг, найбільші російські соціальні мережі, низка застосунків, повʼязаних з наданням фінансових послуг. Атака тривала до 30 липня і стала однією з найбільших в історії DDOS-атак на інтернет-інфраструктуру РФ.