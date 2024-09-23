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Нацбанк продав минулого тижня $826 мільйонів. Це найбільший показник із середини липня

доллар

Чистий продаж доларів Національним банком для підтримки курсу гривні за тиждень з 16 по 20 вересня зріс до $826,4 млн.

Це найбільший показник із середини липня, свідчать дані НБУ. При цьому регулятор минулого тижня не купував валюту на міжбанківському ринку.

Загалом від початку року Нацбанк продав із резервів $22,64 мільярда, а купив – $0,12 млрд.

Зазначимо, що з початку вересня НБУ продав на міжбанку $2,36 млрд.

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Як повідомлялося, чистий продаж доларів Національним банком у серпні зменшився, порівняно із липнем, і становив $2,68 млрд.

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