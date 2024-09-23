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електроенергія (4083) Укренерго (1900)

Споживання електроенергії в Україні зростає. "Укренерго" закликає не вмикати ввечері потужні прилади

енергетика,світло

Енергетики фіксують зростання споживання електроенергії на початку робочого тижня та закликають не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно з 16:00 до 22:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що сьогодні, 23 вересня, рівень споживання, станом на 9:30, був на 2,2% вищим, ніж в цей же час у п’ятницю, 20 вересня.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був таким же, як і минулої неділі, 15 вересня.

"Будь ласка, ощадливо споживайте електроенергію увечері. Користування потужними електроприладами, за можливості, перенесіть на денні години. З 16:00 до 22:00 не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно", – закликають енергетики.

В "Укренерго" додали, що через бойові дії та з інших причин сьогодні вранці повністю або частково знеструмлені 490 населених пунктів.

Зокрема, унаслідок бойових дій є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Херсонській областях.

Як повідомлялося, раніше експерти, яких опитала Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні, аявили, що відключення електроенергії в Україні взимку триватимуть від 4 до 18 годин щодня.

Раніше виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що ймовірність блекауту в Україні є, але вона низька, а тривалість контрольованих відключень залежатиме від характеру пощкоджень і часу на відновлення.

До того прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі некоректно прогнозувати, скільки годин без світла буде взимку або чи будуть відключення взагалі.

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Топ коментарі
+2
З яких зелених херов зростає споживання? Морози чи спека???? Ублюдки зелкні!
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23.09.2024 12:30
+2
Вдень кондиціонери вмикають на охолодження, ввечорі - на обігрів. І розказують про продаж за кордон. Країна придурків...
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23.09.2024 14:16
+1
назріває наступний по плану експерімент по моральнопсихологічному виснаженню населення за допомогою кнопки вкл/викл????
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23.09.2024 12:34
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З яких зелених херов зростає споживання? Морози чи спека???? Ублюдки зелкні!
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23.09.2024 12:30 Відповісти
Температура повітря падає, людям потрібно опалювати приміщення. Де ви такі беретеся?
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24.09.2024 14:24 Відповісти
назріває наступний по плану експерімент по моральнопсихологічному виснаженню населення за допомогою кнопки вкл/викл????
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23.09.2024 12:34 Відповісти
Скоро на всіх каналах Марахфону ""Укренерго" закликає не вмикати електро прилади!"
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23.09.2024 13:44 Відповісти
Звідки вони можуть щось знати,коли вони не знають скільки споживає кожна область.
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23.09.2024 13:58 Відповісти
Все вони знають. Тільки для цього вчитися потрібно
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24.09.2024 14:25 Відповісти
"Укренерго" закликає не вмикати..."
Ну то проведіть газ у багатоповерхівки, закликателі. Все на електриці.
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23.09.2024 14:03 Відповісти
Вдень кондиціонери вмикають на охолодження, ввечорі - на обігрів. І розказують про продаж за кордон. Країна придурків...
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23.09.2024 14:16 Відповісти
Так про продаж розказують місцеві ідіоти
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24.09.2024 14:26 Відповісти
Ублюдошне, проплачене. Ермаковсько-зеленьське лайно. 27 градусів у Вынницы. Дебіл тупорилий
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24.09.2024 19:24 Відповісти

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