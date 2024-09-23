"Укроборонпром" завершив реорганізацію 42 оборонних підприємств

Наглядова рада АТ "Українська оборонна промисловість" (раніше – державний концерн "Укроборонпром") ухвалила рішення про створення товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) на базі трьох державних підприємств. Загалом реорганізовано вже 42 підприємства.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що остаточно держпідприємства будуть перетворені на ТОВ після відповідної процедури державної реєстрації. Це відбувається у межах реформи корпоративного управління в ОПК.

"Ми маємо завершити реформу, оскільки успішна корпоратизація – запорука подальшого розвитку українського оборонно-промислового комплексу, перетворення його на сучасний високотехнологічний кластер, який вже зараз стає основою економіки всієї країни", ؘ– зазначив голова наглядової ради "Укроборонпрому" Давід Ломджарія.

Загалом у меах реформи на господарські товариства – ТОВ і АТ – вже перетворено 42 підприємства, з яких 14 – у 2024 році.

Як повідомлялося, "Укроборонпром" посів 49 місце у рейтингу TOP 100 Defense Companies 2024 провідних світових виробників озброєнь, і стало лідером за зростанням виторгу від продажу продукції військового призначення.