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електроенергія (4083) Міненерго (902)

Через обстріли енергетики фіксували знеструмлення у шести областях, порушувався рух поїздів

Обстріли енергооб’єктів 9 вересня

Упродовж минулої доби, 22 вересня, через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зокрема, у Дніпропетровській області внаслідок атаки дрона на території підстанції виникла пожежа, яка призвела до знеструмлення підстанцій та побутових споживачів.

Окрім цього, через низову пожежу, спричинену обстрілами, відключалась повітряна лінія, що спричинило зниження напруги та порушення руху поїздів.

Водночас у Запорізькій області внаслідок обриву проводів через обстріл вимикалась повітряна лінія.

За даними Міненерго, минулої доби енергетики відновили живлення для 126 169 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

Станом на ранок 23 вересня залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 490 населених пунктів.

Як повідомлялося, раніше експерти, яких опитала Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні, аявили, що відключення електроенергії в Україні взимку триватимуть від 4 до 18 годин щодня.

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