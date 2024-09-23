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бізнес (1099) Мінцифри (765) Дія (582)

Мінцифри планує незабаром запустити "Дія. Підпис" для юросіб

дія

Мінстерство цифрової трансформації найближчим часом планують запустити "Дія.Підпис" для юридичних осіб.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомила заступниця директора Департаменту з розвитку електронних послуг у Мінцифри Валерія Ткач, передає Укрінформ.

"Найближчим часом ми плануємо запустити "Дія. Підпис" для юридичних осіб, щоб бізнес також міг користуватися мобільним застосунком "Дія". Також будуть розширені категорії щодо подачі заяв до Міжнародного реєстру збитків і ветеринарний паспорт. Ми будемо повідомляти про оновлений функціонал", – зазначила вона.

Згодом юридичні особи (так само, як наразі громадяни) отримають можливість послуговуватися "Дія.Підпис" ("Дія ID") для віддаленої ідентифікації через мобільний застосунок.

Застосунок також зможе передавати електронні копії документів підприємства до інших інформаційно-комунікаційних систем і накладати віддалений кваліфікований електронний підпис.

Як повідомлялося, у серпні Міністерство цифрової трансформації спростило процедуру для подання в "Дії" власниками пошкодженого внаслідок війни майна заявки на програму "єВідновлення".

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ага.
біжиш до поліції: ой вей, зникли гроші з рахунку.
а, там, тобі: так, от же, ваш підпис в "дії. підпис".

валерія ткач, така няшка.
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23.09.2024 10:59 Відповісти
пАтужно, а застосунок Дія в ОПі дЄрьмака коли буде?
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23.09.2024 11:02 Відповісти
Тепер фсб займется бізнесом в нашій крахні через ДІЮ.
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23.09.2024 11:26 Відповісти
А можна дія.екстракт?
Опцію, що блокує дію назавжди, одночасно запхавши зе! у смартфон замість держави?
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23.09.2024 11:50 Відповісти
"Дія підпис", це непрацююча *****. Треба робити З-Д сканування обличя, в ЦНАПІ наприклад. Як це роблять ті самій айфони. А намагатись зробити З-Д копію з старої 2-Д фотки- це повний ідиотизм. У багатьох "Дія підпис" не працює.
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24.09.2024 11:51 Відповісти

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