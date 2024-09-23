Україна та Канада продовжили пільгові тарифи на поштові відправлення

"Укрпошта" та Пошта Канади продовжили пільгові тарифи та домовились про пришвидшення доставки посилок із Канади до України.

Про це повідомляє пресслужба української компанії.

Зазначається, що 20 вересня в Оттаві генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський та СЕО Canada Post Дуг Еттінгер підписали нову угоду про співпрацю.

Це вже друга угода між національними поштовими операторами, яка дозволить українцям й надалі відправляти посилки до Канади за пільговими тарифами. Перша угода надала можливість збільшити обсяги посилок із України в Канаду на 25%.

"Тому дія знижок буде подовжена в наступному році: 10% на габаритні посилки та 15% на "Дрібний пакет PRIME". Це значна підтримка для вітчизняного бізнесу, який хоче продавати товари на канадський ринок, адже Канада входить у перелік найпопулярніших країн для експорту з України", – йдеться у повідомленні.

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Водночас пошти України та Канади продовжують співпрацювати щодо покращення логістики.

Наразі відправлення "Укрпоштою" направляються до Торонто й Ванкувера через європейські аеропорти, зокрема Лондон та Франкфурт. Розділяючи потоки, компанія також проводить попереднє сортування посилок на території України, щоб забезпечити швидкість доставки вже в самій Канаді. Завдяки цьому переважна більшість відправлень з України доходить до адресатів у Канаді за 7-14 днів.

Відтепер схоже рішення домовились опрацювати і для доставки посилок з Канади в Україну, щоб українська спільнота мала надійний та доступний по ціні канал відправлень в Україну.

Завдяки тісній співпраці двох поштових операторів українці в Канаді також мають можливість відправляти посилки додому на пільгових умовах з будь-якого з-поміж понад 6 200 відділень Canada Post та на адресу отримувача по всій Канаді з понад 27 тис. населених пунктів в Україні, де працює "Укрпошта".

Як повідомлялося, з 1 листопада 2023 року тарифи на доставку посилок з Канади в Україну знизили на 20%, а з України до Канади – на 10%.