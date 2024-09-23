У річці Сейм зафіксували повторне забруднення води, – Міндовкілля

У річці Сейм спостерігається повторне забруднення води. Водночас у Десні ситуація стабілізується.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

"Повторне забруднення продовжує рухатися по руслу ріки Сейм", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що покращення ситуації фіксується по пункту села Чумакове – прозорість води збільшилася, проте зберігається жовто-зелений відтінок, місцями – сіруватий.

У пунктах с. Мутин та с. Озаричі вода мутна, рівень хімічного споживання кисню перевищує норму в 4,3 рази. Розчинений кисень відсутній.

У пункті міста Батурин спостерігається потемніння води, незначний специфічний запах, мор риби не спостерігається. Хімічне споживання кисню перевищує норму у 1,1 раза. Кисневий режим в нормі. Перевищення по вмісту марганцю – до 1,3 рази. По азоту амонійному, залізу загальному, нітритах, фосфатах та хлоридах перевищень не зафіксовано.

Далі по течії показники якості води за добу не змінилися. Вода світла, на дні осаду практично немає, неприємний запах відсутній, мор риби не спостерігається.

Крім того, на Десні спостерігається стабілізація ситуації. На всій протяжності у Чернігівській області вода посвітлішала, подекуди на дні осад темного кольору, неприємний запах та мор риби не спостерігаються. У річці з’являються живі водні біоресурси.

Переміщення забруднення у Київській області не фіксується.

Забруднення річок Сейм та Десна

Раніше заступник міністра захисту довкілля Олександр Краснолуцький заявив, що річку Сейм забруднили з території РФ. Однак наразі невідомо, чи було це зроблено умисно чи випадко.

30 серпня, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів повідомило, що на річці Десна на Чернігівщині почали здійснювати абсорбцію забруднюючих речовин та насичення води киснем.

Раніше тодішній очільник міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець заявив, що наразі робиться все можливе для того, щоб забруднені води річки Сейм не дійшли до питного водозабору Києва.

Згодом у Міндовкілля заявили, що забруднення у річки Сейм та Десна потрапило з цукрового заводу на Курщині. Це вже завдало збитків нашій державі на понад 405 млн гривень.