В Україні зменшується кількість нових адвокатів. Де їх зареєстровано найбільше

Станом на кінець серпня у Реєстрі адвокатів України налічується 53 361 адвокат. Від початку повномасштабного вторгнення Реєстр поповнився на 4 370 нових адвокатів.

Про це свідчать дані платформи для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Зазначається, що загалом кількість нових адвокатів з кожним роком зменшується. Якщо у 2020 році було зареєстровано 5 124 нових адвокати, то вже цьогоріч – 1 708.

При цьому 1 773 адвокати тимчасово зупинили свою діяльність, а 8 взагалі її припинили від початку повномасштабного вторгнення.

Серед адвокатів в Україні більше чоловіків – 60% від загальної кількості. Частка жінок становить 40%.

Найбільше адвокатів зареєстровано у Київській області – 9 127 або 17% від загальної кількості та у Києві – 5 682 або 10,6%. Далі йдуть Дніпропетровщина – 4 016 адвокатів (7,5%), Одещина – 3 992 (7,5%) та Донеччина – 3 932 адвокатів (7,4%).

Найбільше нових адвокатських ліцензій від початку повномасштабної війни видали у Закарпатській (+15,%), Вінницькій (+14,6%), Одеській (+14,6%) та Рівненській областях (+13,8%).

Варто зазначити, що місце видачі ліцензії та фактичне місце роботи адвоката може відрізнятись.