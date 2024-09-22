На понеділок відключення світла не заплановані. "Укренерго" закликало споживати ощадливо у вечірні години
Завтра, 23 вересня, заходи обмеження споживання електроенергії в Україні не плануються.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
"Будь ласка, ощадливо споживайте електроенергію у вечірні години. Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів з 16:00 до 22:00", – нагадали в компанії.
Як повідомлялося, раніше експерти, яких опитала Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні, аявили, що відключення електроенергії в Україні взимку триватимуть від 4 до 18 годин щодня.
Раніше виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що ймовірність блекауту в Україні є, але вона низька, а тривалість контрольованих відключень залежатиме від характеру пощкоджень і часу на відновлення.
До того прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі некоректно прогнозувати, скільки годин без світла буде взимку або чи будуть відключення взагалі.
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