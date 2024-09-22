"Віддавати банкам нічого": У російського бізнесу почалися проблеми з виплатами боргів у юанях

Великий російський бізнес зіткнувся з проблемами з погашенням боргів у китайських юанях, які набирав після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України, слідуючи за настановою Кремля уникати "токсичних" валют.

Про це пише The Moscow Times.

Через дефіцит юанів на російському ринку, який різко посилився наприкінці літа та восени, про неможливість виплат у китайській валюті інвесторів попередив "Совкомкомфлот" – найбільший у Росії власник нафтових танкерів та головний оператор тіньового флоту російських нафтовиків. Так, "Совкомфлот" повідомив, що виплатить у рублях найближчий купон із випуску юаневих облігацій.

Як зазначається, серед причин – недоступність юаневої ліквідності: великі емітенти юаневих бондів уже "вигрібли" з "Московськї біржі" всю доступну китайську валюту, а її приплив ускладнюється через санкції.

Складнощі виникли й у компаній-експортерів: вони брали кредити у російських банків у юанях під майбутню виручку, продавали ці юані на біржі, виконуючи указ про обов'язковість таких продажів, а реальний виторг завис через поточні складні платіжні ланцюжки – "віддавати банкам нічого", пояснило джерело в галузі.

Проблеми з погашенням юаневих облігацій та переведення розрахунків у рублі найближчим часом можуть стати масовими.

Експортери, які продають сировину до Китаю, швидше за все знайдуть юані для виплат, але охочих позичити китайську валюту стане набагато менше: для цього потрібно, щоб нормалізувалася ситуація з транскордонними платежами і стала зрозумілою остаточна конфігурація санкцій.

Санкції проти "Московської біржі"

Як повідомлялося, Міністерство фінансів США 12 червня внесло до санкційного списку понад 100 російських компаній, причетних до військово-промислового комплексу Росії.

США також запровадили санкції проти "Московської біржі", вона зупинила торги доларом та євро. Через підвищений попит населення у відділеннях московських банків закінчилася готівкова валюта.

На початку липня стало відомо, що великі гравці біржових торгів китайським юанем – китайські банки, які продовжують працювати з Росією, – залишають "Московську біржу", яка потрапила під санкції США.

Проблеми з платежами

На початку вересня повідомлялося, що на тлі наростаючих проблем із банківськими платежами між Росією та Китаєм президент РФ Владімір Путін попросив організувати зустріч із головою Китаю Сі Цзіньпіном на саміті БРІКС у Казані.

Ситуація з платежами з Росії до Китаю різко погіршилася в грудні 2023 року, коли президент США Джо Байден підписав указ, що дозволяє американському Мінфіну вводити вторинні санкції проти банків третіх країн за допомогу підсанкційним особам та забезпечення поставок російському військово-промисловому комплексу.

Після цього понад 98% китайських кредитних організацій припинили приймати платежі від російських компаній. Також деякі банки стали відхиляти платежі з російськими іменами та почали відмовлятися приймати "брудні" юані з Росії.

Наприкінці серпня стало відомо, що російські компанії стикаються з усе довшими затримками та більшими витратами при проведенні розрахунків з торговими партнерами в Китаї. Ця проблема загострилася, а між РФ та Китаєм "зависли" транзакції на десятки мільярдів юанів.

Близьке до уряду РФ джерело підтвердило, що китайські державні банки "масово" припиняють операції з Росією, через це затримуються платежі на мільярди юанів.

До того стало відомо, що китайські експортери припинили поставляти продукцію до Росії без попередньої оплати.

Перед тим невеликі регіональні банки Китаю почали відмовлятися приймати платежі з Росії. Ще в травні-червні локальні китайські кредитні організації працювали з російським бізнесом і "платежі йшли більш-менш стабільно", але з 20 липня розрахунки фактично призупинено.

Наприкінці липня повідомлялося, що китайські банки почали повертати до Росії близько 80% переказів у юанях.

Через це Росія та Китай можуть почати використовувати бартерні схеми в торгівлі між двома країнами. Також Росія може почати розраховуватися з Китаєм за допомогою криптовалюти: до того президент РФ Владімір Путін підписав закон про легалізацію обороту криптовалюту та майнінгу в країні.

Російські банкіри своєю чергою визнали, що проблема з міжнародними розрахунками – це надовго.