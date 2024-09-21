Постачальника харчів для армії оштрафували на пів мільйона за зірвані постачання

Господарський суд міста Києва постановив стягнути з ТОВ "Нова-Постач" на користь Міністерства оборони 502 тис. грн штрафу та пені за недопостачання харчів військовим.

Відповідне рішення суд ухвалив 5 вересня, передає liga.net.

Рішення ухвалили через порушення умов договору на постачання харчових продуктів для військових частин.

Компанія не дотрималася термінів та обсягів постачань, що підтверджено ревізією Держаудитслужби.

Загалом, недопостачання оцінили у понад 1,4 млн грн. Прокуратура звернулася до суду із вимогою стягнути штраф та пеню.

Представники відповідача на судове засідання не з'явилися. Суд підтримав позов і зобов’язав "Нова-Постач" сплатити Міністерству оборони 501 752 гривні.

Як повідомлялося, БЕБ знайшло "чорну касу" постачальника харчів для ЗСУ із групи з орбіти скандальної підприємиці Тетяни Глиняної.