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Москва готує удари по критичних об’єктах ядерної енергетики України, – МЗС

Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) про підготовку РФ ударів по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими.

Про це він заявив у соцмережі Х.

"За даними української розвідки, Кремль готує удари по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими. Зокрема йдеться про відкриті розподільчі пристрої атомних станцій та підстанції передачі, які є критичними для безпечної роботи атомної енергетики", – зазначив він.

За його словами, ураження цих об’єктів створює високий ризик ядерного інциденту, який матиме глобальні наслідки.

Сибіга підкреслив, що відповідну інформацію українські спецслужби вже передали партнерам, поінформовано також МАГАТЕ.

"Росія – єдина країна, що захопила атомну станцію в Європі, шантажуючи світ. Українська Формула Миру містить пункт про забезпечення радіаційної і ядерної безпеки. Ми закликаємо всі міжнародні організації і держави, які поважають Статут ООН, запобігти сценарію країни-терориста", – наголосив міністр.

Водночас Сибіга подякував МАГАТЕ за рішення про розширення місій на низці енергетичних обʼєктів України та закликав забезпечити постійну розширену присутність місій на всіх відповідних обʼєктах.

Як повідомлялося, МАГАТЕ розширить представництво своїх моніторингових місій в Україні на об’єкти інфраструктури, що мають вплив на безпеку атомних електростанцій.

Автор: 
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Топ коментарі
+2
Потужний висер з потужної дупи.
Мордило ніби накликає біду.
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22.09.2024 09:21
+2
Москва готує удари по критичних об'єктах ядерної енергетики України, - МЗС Джерело: https://biz.censor.net/n3511105

У зелених клоунів поповнення, розширення циркової програми 🤣
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22.09.2024 16:35
+1
а хто здав інфу? Магате, журналісти, чи... а... пост в соцмережі...
потужно...
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21.09.2024 19:33
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а хто здав інфу? Магате, журналісти, чи... а... пост в соцмережі...
потужно...
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21.09.2024 19:33 Відповісти
Сподіваюсь, що захід злякається та ***** перший по всіх атомних на раісє. ***** повинен нарешті отримати за свій шантаж по самі гланди.
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21.09.2024 20:40 Відповісти
Так ми відповімо зеркально. В чому проблема? НПЗ і склади РАВ палимо, а підстанції рука не підніметься?
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21.09.2024 20:46 Відповісти
Скоріше за все так і буде. Не бачу жодной причини цього не робити. Расєя завжди робить що може,зелені завжди ім допомагають.
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21.09.2024 20:49 Відповісти
***** не буде. курську АЕС ми можем з арти знести, ***** вже давно нам пора віддати наших пару ядерних ракет, щоб ЗАКРИТИ ПУГАЛКУ ЯДЕРНИХ ДІБІЛІВ РАЗ І НАЗАВЖДИ
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21.09.2024 21:07 Відповісти
Сибіга,і що???Які ваші дії,щось протиставити цьому можете???Чи просто висе...рр,щоб зняти з себе відповідальність???
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22.09.2024 01:19 Відповісти
Готуйте удари по самому Кремлю, той дед лисий їздить *****, ******* по його автівці, які курва маєш проблеми?! "Разрешите бить дальнобойным оружием", їбаніть західною ракетою, а потім можете сказати, що це Український новий дрон "Лелека", або як той лисий *** зробив, перефарбував іранські дрони, назвав "гірань" і полетіли, перефарбуйте, напишіть "Смерека", тим русскім один хер, від чого отримувати *****, вони не бачили в своєму житті не "Стормшедов" ні новий дрон уявний "Смереку", сміливо в бій!
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22.09.2024 05:31 Відповісти
Або ви з ними в одній дірявій лодці, черпаєте воду вилками, мирний план, вїбали по самому кремлю, щоб цегла на цеглі не осталась, і нарешті поховати того бідного Леніна, який "придумав" Україну, треба віддати нарешті йому шану, а потім вже "шмякать *******" плакати, "готують удари по атомній енергетиці", готуйте удари по трансформаторним підстанціям їхнім вузловим, зберіть наших інженерів-електриків, хай покажуть на карті де вони знаходяться, і фуй з ними, будуть взимку топити кізяками, та їм і не звикати
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22.09.2024 05:48 Відповісти
Ну і морда у нашого МЗС, ну в принципі десь поряд з Єрмаком, потужним менеджером-агентом кремля, ще трохи і будуть тицяти пальцями на нас на міжнародній арені, казали, казали пану Зеленському, про Демченко звільнив, але там якось не зовсім, казали про Татарова, ще один дебіл, який "чеченців десь вбивав", коли пан Зеленський спав і йому це наснилося, Єрмак це та сама історія
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22.09.2024 06:34 Відповісти
Потужний висер з потужної дупи.
Мордило ніби накликає біду.
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22.09.2024 09:21 Відповісти
Що за дурник статтю писав, а це Юлія Далецька , в Україні нема ядерної енергетики глупенька))))))))
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22.09.2024 10:02 Відповісти
Москва готує удари по критичних об'єктах ядерної енергетики України, - МЗС Джерело: https://biz.censor.net/n3511105

У зелених клоунів поповнення, розширення циркової програми 🤣
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22.09.2024 16:35 Відповісти

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