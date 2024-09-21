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наркотики (56) зброя (820) Офіс Генпрокурора (450)

В Україні перекрили масштабний канал продажу зброї та наркотиків. Підозри отримали понад 100 людей

Правоохоронці перекрили великий канал продажу зброї та наркотиків

Українські правоохоронці провели масштабні спецоперації та перекрили канали збуту зброї, бойових припасів та наркотичних засобів. У межах справи підозри отримали 116 осіб.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зокрема, повідомлено про підозру 49 особам за фактами незаконного зберігання та збуту зброї, боєприпасів по всій території України, а також привласнення зброї та боєприпасів (ст. 263, ст. 410 КК України).

Ще 67 особам повідомлено про підозру за фактами незаконного обігу наркотичних речовин (ст. 307, ст. 309, ст. 255 КК України).

Правоохоронці провели понад 129 обшуків, за результатами яких вилучили зброю та боєприпаси. Це 12 мінометних та протитанкових мін, 187 гранатометів та майже 180 пострілів до них, понад 85 автоматів та кулеметів, 20 одиниць саморобної вогнепальної зброї, 124 детонатори, 124 тротилових шашок, понад 170 гранат, 45 пістолетів, майже 38 тис. набоїв, 15 кг пороху та артилерійські снаряди.

Правоохоронці перекрили великий канал продажу зброї та наркотиків

Також у декількох регіонах України проведено понад 69 обшуків, за результатами яких виявлено та вилучено психотропних речовин на суму понад 15,5 млн грн – це 15 кг амфетаміну, понад 7 тис таблеток MDMA вагою близько 3 кг, майже 1 кг канабісу, понад 80 грам особливо небезпечної психотропної речовини – PVP, коноплі, а також 100 тис. грн, мобільні телефони, сім-карти, банківські карти, ваги та чорнові записи.

Правоохоронці перекрили великий канал продажу зброї та наркотиків

Правоохоронці перекрили великий канал продажу зброї та наркотиків

За даними слідства, підозрювані упродовж 2024 року за допомогою Telegram збували наркотичні засоби та психотропні речовини шляхом "закладок" та поштою, в тому числі у прифронтових регіонах.

11 підозрюваним інкримінують збут наркотиків у складі злочинної організації.

Під час проведення обшуків правоохоронці закрили лабораторію з виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин. Наразі триває процес обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Слідчі дії у кримінальних провадженнях тривають.

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