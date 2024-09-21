Унаслідок обстрілу були знеструмлення у п’яти областях

Упродовж минулої доби, 20 вересня, через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зокрема, у Донецькій області внаслідок обстрілу пошкоджено повітряні лінії, при цьому знеструмлювалась підстанція. Живлення відновлено.

На Дніпропетровщині під час огляду підстанції виявлено пошкодження обладнання внаслідок атаки БПЛА.

У Харківській області через обстріл знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено.

Водночас у Полтавській області під час повітряної тривоги вимикалась високовольтна повітряна лінія, знеструмлювалась підстанція. Живлення також уже відновлено.

Як додали у Міненерго, минулої доби енергетики відновили живлення для 14 857 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

Загалом через бойові дії та техпорушення на ранок 21 вересня залишаються частково або повністю знеструмленими 528 населених пунктів.

Нагадаємо, унаслідок обстрілів 19 вересня енергетики фіксували знеструмлення у п'яти областях.

Як повідомлялося, Європейський Союз напередодні зими допоможе Україні відремонтувати енергетичні об’єкти, які забезпечують приблизно 15% потреб у споживанні. При цьому у ЄС вважають, що Україну внаслідок обстрілів енергетичної системи чекає непроста зима, утім, ситуація не буде катастрофічною.