Зеленський підписав закон про збільшення видатків на оборону на 500 мільярдів
Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо збільшення видатків бюджету на оборону на 500 млрд грн.
Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.
Відповідний документ голова держави підписав 20 вересня.
За словами нардепа від фракції "Голос" Ярослава Железняка, у такий спосіб видатки державного бюджету цього року становитимуть рекордні для України 3,73 трлн грн.
"Новий рекорд по видаткам для України: 3,73 трлн грн, що 2,3 раза більше ніж бюджет до початку повномасштабної війни", – зазначив він.
Як повідомлялося, 18 вересня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11417 щодо збільшення видатків бюджету на оборону на 500 млрд грн. За відповідне рішення проголосували 298 нардепів.
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Це треш. В той момент коли Україна під обстрілами російських ракет і ми просимо світ посилити санкції проти рф. В той же час зевлада, дає дозвіл на транзит російського газу в Європу. Ціна питання - мільярди євро, якими рф продовжить фінансування війни і вбивств українців. Бо власне для цього вони прийшли, щоб набити кишені і знищити нас.
"В. Арʼєв отримав відповідь на депутатський запит, з якої витікає, що Україна дала дозвіл на транзит російської нафти для угорської компанії MOL і невідомо що отримала навзаєм."
А лише 5,5 років тому була абсолютно нормальна вільна, майже мирна та самодостатня країна. І Путло з Рашкою були ті самі і поводилися тихо на своїх болотах. І голова СІ з Піднебесної теж були такі самі. І товстун з Північною Кореєю, і аятоли з Іраном, і Лука з його БульбоРайхом .... ті самі були. Навіть Трамп, яким усі зараз лякають, був Президентом США! І поляки-угорці нічого не блокували на кордоні. І були той самий Дуда з Орбаном.
А в чому відмінність від теперішнього часу? Лише в тому, що 5,5 років тому у кріслі Президента України знаходився досвідчений професійний політик та дипломат. І в Уряді були професіонали-управлінці на чолі з Гройсманом (до речі, одного року народження з Військовим Вождем, але яка між ними різниця в розумовому розвитку!), і у Верховній Раді знаходилися професійні політики (різних політичних орієнтацій, багато корумпованих, але не розумово відсталі!).
Ну а зараз ... немає слів, крім матюків, тому краще промовчу. Це ж треба так зуміти всього за 5,5 років довести країну до такого стану... що всередині країни, що зовні! І ціпком тепер не виженеш з влади - так ЦЬОМУ і ЦИМ все подобається!
Але ще гірше те, що "мудрий нарід-суїціднік73%" задоволено мовчить... мовчання - знак згоди з тим, що його "слуги" з Головним Слугою витворяють з Україною та ще із залученням до цього Кремлівського Психопата, якого Папередник так важко заспокоїв після попередньої істерики 2014 року?!
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Увеличение на 500 млрд. по сравнению с предыдущим годом, или увеличение до 500 млрд. в следующем году.