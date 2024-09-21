Зеленський підписав закон про збільшення видатків на оборону на 500 мільярдів

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо збільшення видатків бюджету на оборону на 500 млрд грн.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Відповідний документ голова держави підписав 20 вересня.

За словами нардепа від фракції "Голос" Ярослава Железняка, у такий спосіб видатки державного бюджету цього року становитимуть рекордні для України 3,73 трлн грн.

"Новий рекорд по видаткам для України: 3,73 трлн грн, що 2,3 раза більше ніж бюджет до початку повномасштабної війни", – зазначив він.

Як повідомлялося, 18 вересня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11417 щодо збільшення видатків бюджету на оборону на 500 млрд грн. За відповідне рішення проголосували 298 нардепів.